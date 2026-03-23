テレビに映っていた犬が「外に逃げた」と思ってしまった、甲斐犬の素直すぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で1万2000回再生を突破し、「賢すぎるし優しい」「純粋だねぇ」といったコメントが寄せられています。

【動画：テレビに映っている犬が『外に逃げた』と勘違いしてしまった甲斐犬→あまりにも『純粋すぎる様子』】

みんなでテレビ鑑賞

TikTokアカウント「kuromi.no.hibi」に投稿されたのは、犬が出ているテレビ番組を見ていた甲斐犬「くろ」ちゃんの様子。くろちゃんは、ソファで伏せをしてくつろぎながらテレビを見ているよう。

テレビの画面には、広いドッグランを走り回っている犬の姿が。それを目にしたくろちゃんは、サッとソファから降りてテレビに駆け寄り、興味深そうに画面を見つめています。

「外に逃げた？」と窓を確認

ドッグランを走っていた犬が画面からいなくなってしまうと、近くにある窓の外を見に行ったくろちゃん。テレビに映っていた犬が、外に逃げたと思ってしまったようです。

外を一生懸命見て、テレビからいなくなった犬を探しているくろちゃんの行動に、思わず笑ってしまったパパ。くろちゃんは「こっちにはいないよ、テレビだよ」と優しく声をかけられたんだとか。

その後も外を確認するワンコ

パパにお尻をポンッとされて、もう一度テレビの前へ戻っていったくろちゃん。純粋で賢すぎる姿に、見ているこちらも思わずキュンとしてしまいます。

くろちゃんは本当にテレビの中の犬が外に行ったと思っていたようで、その後も外を確認していたのだそう。ピュアすぎる行動で、多くの人をほっこりさせてくれたくろちゃんなのでした。

投稿には「賢すぎるし優しい」「純粋だねぇ」「可愛すぎる」「外に行ったと思って見に行ったなんて…！」「これだからワンコは可愛い」といったコメントが寄せられています。

くろちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「kuromi.no.hibi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kuromi.no.hibi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。