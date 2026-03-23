トッテナムやマンチェスター・シティ、現在はバーンリーで活躍するDFカイル・ウォーカー。イングランド代表でも96キャップを記録してきたウォーカーは、サッカー界でもトップクラスのスピードスターとして有名だ。



果たして単純なスピード勝負でウォーカーに勝てる選手はいるだろうか。『The Overlap』に出演したウォーカーは、元マンチェスター・ユナイテッドDFガリー・ネビル氏とのインタビューで自分よりも速いと感じた選手を1人だけ挙げている。





まずマンC時代の同僚で1番速いと感じた選手を聞かれたウォーカーは、「レロイ（サネ）だね。彼は速かったし、走る姿勢も良かった。それでも100m走なら僕が1番だと思うよ。誰よりも速い」とコメント。サネのスピードは認めながらも、マンC時代の同僚で自分より速い者はいないと自信を見せる。トッテナム時代のFWガレス・ベイルならどうかとの問いには、「ベイルには勝てる。全盛期の僕ならね。彼もスピードがある素晴らしい選手だったけど、ボールを持たずに走るなら僕が勝つと思う」と自信を見せている。若い頃のベイルもサイドを切り裂く強烈なスピードを持っていたが、それでもウォーカーの方が速いのだろうか。では、ウォーカーが自分より速いかもしれないと感じた選手は誰なのか。それはアーセナルなどでプレイした元イングランド代表FWテオ・ウォルコットだ。「おそらくウォルコットの方が速いと思う。当時の彼は稲妻みたいだっただろう？」ウォルコットは怪我に苦しんだが、全盛期のスピードは抜群だった。早熟のスピードスターであり、そのスピードはウォーカーも認めるものだったようだ。