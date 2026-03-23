サネにもベイルにもスピードで勝てる 絶対の自信を持つカイル・ウォーカーが“自分より速いと思う”選手に挙げたのは「当時の彼は稲妻みたい」
トッテナムやマンチェスター・シティ、現在はバーンリーで活躍するDFカイル・ウォーカー。イングランド代表でも96キャップを記録してきたウォーカーは、サッカー界でもトップクラスのスピードスターとして有名だ。
果たして単純なスピード勝負でウォーカーに勝てる選手はいるだろうか。『The Overlap』に出演したウォーカーは、元マンチェスター・ユナイテッドDFガリー・ネビル氏とのインタビューで自分よりも速いと感じた選手を1人だけ挙げている。
トッテナム時代のFWガレス・ベイルならどうかとの問いには、「ベイルには勝てる。全盛期の僕ならね。彼もスピードがある素晴らしい選手だったけど、ボールを持たずに走るなら僕が勝つと思う」と自信を見せている。若い頃のベイルもサイドを切り裂く強烈なスピードを持っていたが、それでもウォーカーの方が速いのだろうか。
では、ウォーカーが自分より速いかもしれないと感じた選手は誰なのか。それはアーセナルなどでプレイした元イングランド代表FWテオ・ウォルコットだ。
「おそらくウォルコットの方が速いと思う。当時の彼は稲妻みたいだっただろう？」
ウォルコットは怪我に苦しんだが、全盛期のスピードは抜群だった。早熟のスピードスターであり、そのスピードはウォーカーも認めるものだったようだ。