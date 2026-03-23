終了間際の失点でタイン・ウェア・ダービーに敗れたニューカッスル レジェンドOBが痛烈批判 「情けなく、弱々しい」
ニューカッスルはプレミアリーグ第31節で宿敵であるサンダーランドをホームに迎えた。
ライバル関係で知られる両者の戦いは「タイン・ウェア・ダービー」と言われており、今シーズン、約10年ぶりにプレミアの舞台で激突した。12月の前回対戦でニューカッスルはサンダーランドに0-1で敗れただけでなく、枠内シュートはわずか2本、ゴール期待値「0.25」に留まった。
英『Sky Sports』はこの試合を「今シーズンで最もひどい試合の一つ」と報じており、ニューカッスルにとって今回のダービーはなんとしても勝つ必要があったが、1-2で敗戦。10分にアンソニー・ゴードンがネットを揺らし、ニューカッスルは先手をとったが、57分に失点を許すと、90分には逆転弾を決められてしまった。
今シーズンはなかなか波に乗れないニューカッスル。現在の順位は12位で、宿敵サンダーランドは11位につけている。
5位リヴァプールとの勝ち点差は7で上位陣と極端に離れているわけではないが、ニューカッスルは残り7試合で順位を上げていけるか。