日食なつこが、デジタルシングル「煙と水晶」を4月8日に配信リリースする。

（関連：日食なつこ、文明開化の薫り残る場所で響かせた今の表現 年の瀬に締め括ったコンセプトツアー）

今作は、煙のようにほどける一瞬と、水晶のように沈黙する永遠、かすみのような春の光が照らす孤独を、軽やかなメロディにのせて歌う新曲に。春という季節だけが持つ、ぼんやりとして儚く、一瞬のうちに移ろう淡い景色や、心の曖昧さと、そのはざまに確かに存在する揺るぎない奥底に眠る声、それらを歌うドラマティックな楽曲展開が、どこか切ない余韻を漂わせながら、春の訪れを告げるような1曲となっている。

バンドサウンドで新境地を迎えた前作のフルアルバムと打って変わり、ソロアーティストとしての創造性と表現力が際立つ今作。アレンジャーにガリバー鈴木を迎え、城戸紘志（Dr）、ガリバー鈴木（Contrabass）の芽吹きを感じさせる音が、楽曲に暖かく寄り添っている。

あわせて公開されたジャケットはセルフプロデュースによるもの。わずかにきらめく尖鋭な鉱石と、それを覆うように漂う煙が世界観を静かに押し広げている。さらに、一部ストアでは先行販売や事前登録がスタートした。

＜日食なつこ コメント＞

いろんな物事が移ろっていく季節、春。この時期は毎年どうにも落ち着かず、ぽかんと空いた穴に放り出されたような気分になってしまいます。煙のように今にでも立ち消えてしまえそうな、あるいは水晶のように永遠に存在してしまえそうな、自分自身のゆらめきと不確定さも、その穴の中でまた思い知っています。

世界がぼんやりと動いて変わっていく、虚しく、美しい季節。そんな春が相変わらず苦手な人間のとりとめのないぼやきを、少しばかり整えて、2026年春の新曲としてシングルリリースします。

（文＝リアルサウンド編集部）