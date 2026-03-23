トッテナムはプレミアリーグ第31節で同じく残留争いを繰り広げているノッティンガム・フォレストに0-3の完敗を喫し、降格の恐れが強まっている。



トーマス・フランクを解任し、イゴール・トゥドールを新監督に迎えたトッテナムだが、状況は好転していない。リーグ順位は現在17位で降格圏となる18位のウェストハムとはわずか1ポイントしか離れていない。



主力選手に怪我人が多いことも今シーズン、トッテナムが苦戦している理由の一つではあるが、英『Sky Sports』が注目しているのはリーグ戦のホームでの戦績だ。トッテナムはここまで本拠地で16試合戦っているが、戦績は2勝4分10敗となっており、同メディアによると、今シーズンのプレミアリーグでワーストの成績に。さらに現在はホーム戦4連敗で、8戦未勝利と厳しい状況だ。



今シーズンはホームの良さを生かすことができておらず、同メディアは「トッテナム・ホットスパー・スタジアムはこのスパーズにとって墓場のような場所となっている」と表現している。



直近のリーグ戦13試合で5分8敗と勝利できていないトッテナム。プレミアも残り7試合と終盤に突入しているが、次節のサンダーランド戦では勝利することができるだろうか。