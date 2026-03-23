23日(月)は、だんだん雲が厚くなって雨の降ったところがありました。最高気温は、新潟市中央区で16.5℃、上越市高田で16.7℃を観測するなど、昼間は上着がいらないくらい暖かかったのですが、一方で午後は所々で雨が降りました。



そして、今夜も一部にわか雨や雷雨のところがありそうです。これからお帰りの方は空模様の変化に注意ください。



一方で、24日(火)は安定した空模様になりそうです。



◆24日(火)午前9時の予想天気図

県内付近は日本海に中心を持つ高気圧に覆われるため、晴れる時間が長くなるでしょう。日差しがたっぷり届く見込みですが、24日(火)は今日ほどの暖かさはなさそうです。



◆24日(火)の予想最高気温

12℃前後の予想で、今日より4℃くらい低くなるでしょう。この時期らしい気温に戻りますので、服装選びに注意ください。



ただ、25日(水)以降はポカポカ陽気の日が多くなりそうです。



◆週間予報

向こう一週間は日差しの届く日が多くなるでしょう。

ただ、26日(木)と28日(土)は雨の降る時間がありそうですので、最新の天気予報を確認ください。



そして、最高気温は25日(水)以降は15℃以上と平年よりも高くなる見込みです。ダウンコートなどはクリーニングに出しても良いと思いますし、桜のツボミも膨らんでいきそうです。



一方で、注意が必要なのは【スギ花粉】です。

例年は3月下旬はスギ花粉の飛散が落ち着いてくるころですが、今週は飛散量が極めて多い予想の日がほとんどです。



今年はまだまだ花粉シーズンが続きそうです。引き続き万全な対策が必要になりそうです。