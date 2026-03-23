23日は長崎市などで最高気温が20℃を超え、あたたかい1日となりました。

この時期、気になるのはサクラの開花。

気象台の標本木や県内のお花見スポットを取材しました。

（栗山真乙アナウンサー）

「ソメイヨシノの標本木を見てみると、1輪サクラが咲いています。つぼみはすこし膨らんでいる状態のものが多くある」

長崎地方気象台にある標本木のソメイヨシノ。

23日の開花は1輪。

長崎地方気象台では5輪～6輪が開くと、開花を発表しています。

（長崎地方気象台 桑宮 直人 気象情報官）

「花びらの下から茎のようなものが出てきて、ある程度伸びたときに花びらが開いて開花」

1991年から30年間の開花日の平均は3月23日ですが…。

（長崎地方気象台 桑宮 直人 気象情報官）

「昨年は3月24日、おととしが3月26日、ここ近年は平年より遅い咲き方」

開花発表とはなりませんでした。

毎年約700本が咲き誇る長崎市の立山公園には、サクラを楽しもうと訪れる人の姿がありました。

（オーストラリアから）

「サクラを見に来た」「まだ早かった それでもきれいだけど早すぎた」

（神奈川から）

「ホテルで、サクラがきれいなところはないですかと聞いたら立山公園を教えてもらった。まだちょっと早かったが、だんだんサクラが綺麗に咲いてきていいと思う」

（立山公園さくら祭り 井村啓造 会長）

「まだまだですね。やっとつぼみが大きくなってきた状況」

サクラは順調に育っていて、27日からは恒例の「さくら祭り」が始まります。

一方、オオムラザクラなど20種類以上が楽しめる「大村公園」は早くも春の彩りが広がっています。

（大村市観光振興課 松尾 直紀 課長）

「今からサクラも満開になって、イベントなどを公園でやっていくので、ぜひご家族で花見を楽しんでほしい」

気象台によりますと、桜は開花発表の後、1週間～10日ほどで満開を迎えるということです。