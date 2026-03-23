買い物は“まとめて少なく”へ　物価高で変わる消費行動　レシート２９０万人分析で浮き彫りに

値上げが続く中、私たちの買い物の仕方は静かに変わりつつある。東芝デジタルソリューションズが電子レシートサービス「スマートレシート（Ｒ）」の約２９０万人分のデータを分析したところ、支出は増えているのに、買う量や店に行く回数は減るという、一見矛盾した動きが見えてきた。

分析は２０２４年から２０２５年の食料品スーパーでの購買データが対象。１回あたりの買い物金額は２０２４年の平均２，５１４円から２０２５年は２，６０７円へと上昇し、前年比で３．６％増となった。さらに２０２６年１〜２月の速報値でも２，６５０円と高水準を維持しており、物価上昇が家計に直接影響している様子がうかがえる。

一方で、月あたりの来店回数は２０２４年の９．１回から２０２５年は８．９８回へと微減。加えて平均購入点数も減少傾向にあり、食品の消費者物価指数（ＣＰＩ）との間には相関係数−０．７６の逆相関が確認された。価格が上がるほど購入点数が減る、典型的な節約行動がデータとして裏付けられた形だ。

特に値上げが実施されたタイミングでは購買数量が落ち込む傾向も見られ、生活者がその都度、支出を調整している実態も浮かぶ。「支出増」「数量減」「来店減」という３つの変化は、買い物をまとめて少なく行うスタイルへのシフトを示している。

対象期間は２０２４年１月１日から２０２６年２月２８日で、同サービスの利用者のうち両年にわたりスーパーで購買実績のある消費者が分析対象。日々のレシートデータが、物価高時代のリアルな消費行動を映し出している。