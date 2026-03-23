日本水泳連盟は２３日、９月の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選手を発表した。競泳代表は８月のパンパシフィック選手権（米国）にも出場する。男子はパリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）、平泳ぎで日本選手権３冠を達成した大橋信（枚方ＳＳ）ら１８人、女子は鈴木聡美（ミキハウス）、池江璃花子（横浜ゴム）、成田実生（ルネサンス）ら１７人が選ばれた。

同日、都内でパンパシフィック選手権代表発表会見が行われた。初のシニア代表となった大橋は、「パンパシやアジア大会につながる良い試合になった」と２２日まで行われた日本選手権を振り返り、アジア大会へは「予選から気を抜くことなく、決勝で（２００メートル平泳ぎ世界記録保持者の）覃海洋（中国）や渡辺一平選手と戦って勝てるように頑張りたい」と力を込めた。

一気に頭角を現した新星は、２年後のロサンゼルス五輪も見据える。「パンパシ、アジア大会のシニアの世界レベルの大会の雰囲気を感じて、徐々にオリンピックに向けて空気感に慣れて、オリンピックでしっかり緊張を力に変えながら良いタイムを出して優勝することが目標」と語った。