島本和彦と藤田和日郎推し書店員が、“勝手に”代理レビューバトル！ 『ヴァンパイドル滾』『シルバーマウンテン』など話題の2人の作品多数が50％コイン還元【BOOK☆WALKER】
この記事の画像を見る
漫画家・島本和彦氏と藤田和日郎氏の不思議な因縁と絆…。互いに「尊敬」と「燃えるライバル心」を携え、時には指導し合い、時には煽り合い、ともに“次なるド迫力”を追求する漫画界の最強タッグである両氏。さらに、現在では『週刊少年サンデー』で同時に新連載を開始するなど、島本氏の『吼えろペン』や『アオイホノオ』からのファンはもちろん、両氏の話題を目にしている読者の方も多いのではないだろうか。
キャンペーン期間は3月19日（木）〜3月30日（月）。コイン還元対象となるのは現在週刊少年サンデーにて連載中の『シルバーマウンテン』（藤田和日郎／小学館）『ヴァンパイドル滾』（島本和彦／小学館）をはじめ、島本和彦氏作品の『アオイホノオ』『炎の転校生』『逆境ナイン』『吼えろペン』ほか、藤田和日郎氏作品の『うしおととら』『からくりサーカス』『月光条例』『双亡亭壊すべし』ほか。また期間限定無料試し読み作品も多数タイトルを用意している。
島本派店員はコミタンM氏。
「島本漫画と聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか？ そうです！ 熱さです‼ とにかく熱い！ 暑苦しいまでに熱い‼ 『炎の転校生』の滝沢昇は一騎打ち（？）のバレー勝負を一晩中続け、『逆境ナイン』の不屈闘志は白球に自らの魂を注入した男球（おとこだま）を投げ込み、『ヴァンパイドル滾』の滾はクールな先輩の心を燃やすために、一緒に30倍の激辛カレーに挑戦する。読んだ者すべての心を燃えたぎらせる圧倒的な伝達力を持ちながら、一方で島本漫画には、こんなに熱くなって滑稽じゃないか、しょせん道化じゃないかと、動揺し自重する弱さがある。でも！ それでも！！！！ と弱い心をねじふせ鼓舞する力技こそが、島本漫画の真骨頂なのだ。それはまさに、青い炎と呼ぶにふさわしい。」
■『ヴァンパイドル滾（１）』
島本和彦×ヴァンパイア×アイドル!? 芸能界を蝕む吸血鬼（ヴァンパイア）の闇。その暗がりを裂くは「本物」の光――。東京・池袋の地下に広がるアニメイトシアター。ここでは主人公・血潮滾の所属するアイドルグループ『バンフレイム』初のワンマンライブが行われていた。普段通りに軽快なトークを飛ばす滾だったが、ライブ中盤にある異変が--!? ガマンが快感なアイドル・血潮滾を中心に織りなされる物語は予測不能でめくる手が止まらない!? 熱血漫画家・島本和彦の圧倒的な愛と熱で贈る最新作!!
藤田派書店員はフルメタル肩幅氏。
「決意や笑顔、登場人物が見せる表情！ これが藤田作品が心をアツくする最強の要素だと思います。『月光条例』ではへそ曲がり、けれど優しい主人公の不器用な笑顔が、『からくりサーカス』では笑顔を知らないヒロインのとびっきりの笑顔が見られます。これは好きになっちゃうね。当然、そこに至るまでに主人公達はそれはそれは大変な苦難に見舞われます。そうして歯をぐっと食いしばる。戦う理由や背景は作品によりますが、各作品の主人公の決意はきっと読者を奮い立たせる灯火になっていることでしょう。青い炎より高温のマグマのようなアツさをぜひ！ そろそろ『シルバーマウンテン』が更新される時間なので、僕は行きます！ それじゃ。」
■『シルバーマウンテン（１）』
藤田和日郎最新作は、武×魔の異境幻想譚！ 天狗に攫われ、仙境に行ったという童子。その口が語るは、信じ難い世界〈仙境〉の実在──魍魎跋扈する世界にて、頂を目指すは武術の達人。時も世界も超越し、強さ求めて駆け登る、武×魔の仙境幻想譚！
熱くレコメンドされた両氏の作品。興味を持ったシリーズをそろえるのにぴったりなこの機会に、その“ワールド”に浸ってみてはいかがだろうか。
■ほか、セール対象作品
『BATTLEフィールド』
『アオイホノオ』
『アスカ＠未来系』
『ヴァンパイドル滾』
『ウルトラマンG』
『とつげきウルフ』
『愛蔵版 スカルマン』
『炎のニンジャマン』
『炎の転校生』
『逆境ナイン』
『新吼えろペン』
『卓球社長』
『挑戦者（チャレンジャー）』
『燃えよペン』
『燃えるV』
『風の戦士ダン』
『吼えろペン』
『吼えろペンRRR』
『あやかし堂のホウライ』
『うしおととら』
『うしおととら 外伝』
『からくりサーカス』
『シルバーマウンテン』
『月光条例』
『邪眼は月輪に飛ぶ』
『双亡亭壊すべし』
『妖逆門』
『藤田和日郎短編集 夜の歌』
『藤田和日郎短編集 暁の歌』
※各種キャンペーンの詳細はBOOK☆WALKERページにてご確認ください。