検査にすら耐えられないほど衰弱してしまっていた保護猫。「命を選択する」責任にどう向き合うのか【著者インタビュー】

検査にすら耐えられないほど衰弱してしまっていた保護猫。「命を選択する」責任にどう向き合うのか【著者インタビュー】