BOATRACE振興会は、カプコンの「ストリートファイター」シリーズとコラボしたWEBプロモーション「BOATRACE FIGHTER」を3月より12月にかけて開催する。

本コラボでは「ストリートファイター」シリーズより、リュウや春麗といったキャラクターたちがボートレーサー仕様のオリジナルビジュアルで登場する。年間で計9回にわたって開催されるもので、第1弾は「第61回ボートレースクラシック」の開催にあわせ、Amazonデジタルギフトや、オリジナル炭酸ボトルとステッカーが当たるWEBキャンペーンを行なう。

なお、3月29日に開催される「BOATRACE江戸川 × STREET FIGHTER 6 師弟マッチ in ボートレース江戸川」ではイベント限定のチーム対抗戦がボートレース江戸川にて開催。司会と実況はアールさん、師匠枠に高木さん、板橋ザンギエフさん、弟子枠にファン太さん、蝶屋はなびさんが出演する。

「BOATRACE FIGHTER」キャンペーン概要

実施期間：3月より12月にかけて計9回開催

・第1弾：ボートレースクラシック（蒲郡）

3月20日（金）0時～ 29日（日）23時59分

・第2弾：ボートレースオールスター（浜名湖）

5月22日（金）0時～ 31日（日）23時59分

・第3弾：グランドチャンピオン（鳴門）

6月19日（金）0時～ 28日（日）23時59分

・第4弾：オーシャンカップ（びわこ）

7月24日（金）0時～ 8月2日（日）23時59分

・第5弾：ボートレースメモリアル（桐生）

8月21日（月）0時～ 30日（日）23時59分

・第6弾：ボートレースダービー（尼崎）

10月23日（金）0時～11月1日（日）23時59分

・第7弾：チャレンジカップ（常滑）

11月20日（金）0時～ 29日（日）23時59分

・第8弾：グランプリ（大村）

12月11日（金）0時～ 20日（日）23時59分

・第9弾：クイーンズクライマックス（住之江）

12月22日（火）0時～31日（木）23時59分

第1弾フォロー＆リポストキャンペーン概要

実施期間：3月20日～3月29日

賞品：240名 Amazonデジタルギフト2,500円分

30名 オリジナル炭酸ボトル+ステッカー（Wチャンス賞品）

応募方法

（1）Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー。

（2）同アカウントよりキャンペーン期間中毎日投稿されるキャンペーン投稿をリポスト。

（3）リポスト後、自動リプライにて結果が送付。

（4）さらに、キャンペーン投稿に対し、以下の要素を記載してリプライすることで、Wチャンス抽選への応募が完了し抽選で賞品が当たる。

・ハッシュタグ「#ボートレースクラシック」

・投稿ごとに記載されるクイズの解答やキーワード

※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。

「BOATRACE江戸川 × STREET FIGHTER 6 師弟マッチ in ボートレース江戸川」開催概要

開催日：3月29日 第1部 開場13時30分／14時～16時40分（予定）

第2部 開場17時／17時30分～20時20分（予定）

会場：ボートレース江戸川（東京都江戸川区東小松川3-1-1）

出演者：司会・実況：アール

師匠枠：高木、板橋ザンギエフ

弟子枠：ファン太、蝶屋はなび

BOATRACE江戸川にて、「ストリートファイター6」を使用したイベント「師弟マッチ in ボートレース江戸川」が開催される。本イベントでは、ボートレースと格闘ゲームに共通する「師弟」を軸に、本イベント限定のチーム対抗戦を実施。また、来場者が対抗戦の勝敗を予想する参加型プログラムも実施される。さらに、ボートレースと格闘ゲームの共通点をテーマにしたトークショーや、未確定舟券を活用した抽選企画など、初心者でも楽しめるコンテンツの実施も予定。ゲームファンを中心とした新たな来場層に向けて、ボートレースの魅力を体験できるイベントになる。