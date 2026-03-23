テレ朝・桝田沙也香アナ、手作りお花見弁当公開「お店みたい」「食べるのがもったいないくらい綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが3月23日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】32歳テレ朝人気アナ「プロ級」彩り豊かな弁当
桝田アナは「お花見弁当」「蓋を開けた時に感動するのは、気持ちのこもった“手作り”ならでは」と記し、手作り弁当の写真を投稿。半円形の弁当箱には、カリッと揚がった唐揚げや穴子入りの卵焼き、飾り切りしたにんじんとごぼうの煮物、花れんこんなどが丁寧に詰められており、「お気に入りは、お弁当用の甘めのからあげと穴子の卵焼きです」とつづっている。おかずの横には、薄ピンクのトッピングで彩ったご飯と漬物が入っており、華やかな弁当となっている。
この投稿は「これは嬉しすぎる」「プロ級」「食べるのがもったいないくらい綺麗」「お店みたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】32歳テレ朝人気アナ「プロ級」彩り豊かな弁当
◆桝田沙也香アナ、手作りのお花見弁当披露
桝田アナは「お花見弁当」「蓋を開けた時に感動するのは、気持ちのこもった“手作り”ならでは」と記し、手作り弁当の写真を投稿。半円形の弁当箱には、カリッと揚がった唐揚げや穴子入りの卵焼き、飾り切りしたにんじんとごぼうの煮物、花れんこんなどが丁寧に詰められており、「お気に入りは、お弁当用の甘めのからあげと穴子の卵焼きです」とつづっている。おかずの横には、薄ピンクのトッピングで彩ったご飯と漬物が入っており、華やかな弁当となっている。
◆桝田沙也香アナの投稿に「お店みたい」と反響
この投稿は「これは嬉しすぎる」「プロ級」「食べるのがもったいないくらい綺麗」「お店みたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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