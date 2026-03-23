【「歌愛ユキ」強風オールバックVer.】 2027年2月 発売予定 価格： 8,140円（通常版） 8,690円（あみあみ限定版）

アリスグリントは、フィギュア「『歌愛ユキ』強風オールバックVer.」を2027年2月に発売する。価格は通常版が8,140円、あみあみ限定版が8,690円。

本商品はボカロ小学生「歌愛ユキ」を、ゆこぴ氏の楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュア化したもの。全高約145mmでランドセルを背負い、リコーダーを吹きながら進んでいく姿が再現されている。

強風で大きく上がったオールバックの前髪やジト目なども細かく表現されている。

また、あみあみ限定版にはオプションパーツとして楽曲ロゴアクリルスタンドが付いてくる。

「歌愛ユキ」強風オールバックVer.

2027年2月 発売予定

価格： 8,140円（通常版）

8,690円（あみあみ限定版）

サイズ：全高約145mm(台座含む/ノンスケール)

(C) AHS Co. Ltd.