ボカロ小学生「歌愛ユキ」がゆこぴ氏の楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュア化
【「歌愛ユキ」強風オールバックVer.】 2027年2月 発売予定 価格： 8,140円（通常版） 8,690円（あみあみ限定版）
2027年2月 発売予定
アリスグリントは、フィギュア「『歌愛ユキ』強風オールバックVer.」を2027年2月に発売する。価格は通常版が8,140円、あみあみ限定版が8,690円。
本商品はボカロ小学生「歌愛ユキ」を、ゆこぴ氏の楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュア化したもの。全高約145mmでランドセルを背負い、リコーダーを吹きながら進んでいく姿が再現されている。
強風で大きく上がったオールバックの前髪やジト目なども細かく表現されている。
また、あみあみ限定版にはオプションパーツとして楽曲ロゴアクリルスタンドが付いてくる。
「歌愛ユキ」強風オールバックVer.
2027年2月 発売予定
価格： 8,140円（通常版）
8,690円（あみあみ限定版）
サイズ：全高約145mm(台座含む/ノンスケール)
【ご予約開始】- 秘書アリス＠アリスグリント (@AliceGlint_SE) March 23, 2026
ボカロ小学生「歌愛ユキ」を、ゆこぴさまがおくる大人気楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュア化いたしました✨
▼ 詳しくは、フィギュアの詳細ページまで！ ▼https://t.co/ES5TJmtWkH pic.twitter.com/HLaV73mFdd
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