広島平和公園の原爆供養塔には、引き取り手が見つからないおよそ7万人の遺骨が納められています。このうちの1人について「遺髪」のDNA型鑑定で身元が特定され、被爆から80年あまりを経て、きのう、遺骨が遺族の元に返りました。

広島市の平和公園にある原爆供養塔。きのう、1組の遺族の姿がありました。ここには、原爆の犠牲となったおよそ7万人の遺骨が納められています。

813人は名前が分かりながらも、引き取り手が見つかっていません。このうち、名簿に「鍛治山ミチ子」さんと記されていた遺骨について、遺族が「梶山初枝」さんではないかと身元の特定を依頼。遺骨の入った骨つぼに「遺髪」も残っていたことから、広島市は初めてDNA型鑑定を実施しました。

「布にくるんであったので、状態が良いかなと」

「見た感じ悪くない」

遺髪からDNAの抽出に成功し、遺族のDNA型とも照合。遺骨は梶山初枝さんと特定されました。

建物疎開の作業中に原爆に遭い、13歳で亡くなった初枝さん。妹や甥など12人の遺族が遺骨を引き取り、被爆から80年あまりの長い歳月を経て、ついに、家族の元へと返りました。

梶山さんの妹 沖長静江さん（81）

「いまからお母さんのところへ連れて行こうと思うとうれしくて」

梶山さんの妹 大門美智子さん（92）

「夢を見ているよう、胸がいっぱい」

初枝さんのおい 梶山修治さん（60）

「やっとお迎えに。もう安心してください。一緒に帰りましょう。心から声をかけてあげることができ、81年前の約束を果たせた」

広島市は遺髪によるDNA型鑑定に成功したことを受け、氏名など手がかりのある813人の骨つぼを総点検。その結果、52人の骨つぼから遺髪が見つかりました。新たな遺骨の返還につながる可能性があります。

初枝さんのおい 梶山修治さん

「わずか13歳で未来を奪われた初枝の無念を想うとき、二度とこのような悲劇を繰り返してはならない」