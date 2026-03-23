gelato pique cafeのハート尽くし♡ときめく限定スイーツフェア開催

心ときめくスイーツを楽しみたい方にぴったり♡gelato pique cafeから、ハートをテーマにした期間限定フェア“Heartful Happiness”が登場します。見た目の可愛さはもちろん、ラズベリーやピスタチオの奥行きある味わいも魅力。思わず写真に収めたくなる、春にぴったりの華やかなスイーツをチェックしてみてください♪

ハートが主役の限定メニュー



フェアでは、見た目も味わいも楽しめるスイーツがラインナップ。

ハートのレアチーズクレープ～ピスタチオクリーム×フランボワーズ～



価格：1,290円

ハート型のレアチーズケーキをトッピングし、ラズベリーパウダーでロゴを描いた華やかな一品。

中にはピスタチオクリームとカスタード、フランボワーズを重ね、さらにフィアンティーヌのサクサク食感がアクセントに。まるでケーキのような贅沢クレープです。

ハートのホワイトソーダフロート～ラズベリージェラート～



価格：890円

透明感のあるホワイトソーダに、ぷるんとしたハート型ゼリーを閉じ込めた一杯。ラズベリージェラートの甘酸っぱさと炭酸の爽やかさが重なり、すっきりと楽しめるドリンクに仕上がっています。

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アトレ恵比寿限定の特別クレープ



【アトレ恵比寿店限定】ハートのラズベリーレアチーズクレープ～ピスタチオクリーム×フランボワーズ～



価格：1,290円

アトレ恵比寿店では、10周年を記念した限定メニューも登場。ピンクのラズベリーレアチーズケーキとストロベリークリームを合わせたハート型ケーキが主役。

ラズベリージャムでコーティングされた華やかなビジュアルが魅力です。クレープの中にはピスタチオクリームやフランボワーズ、フィアンティーヌを重ね、ベリーの風味を存分に楽しめる特別な一品です。

“Heartful Happiness”フェアは、2026年4月3日(金)～2026年4月23日(木)まで開催。アトレ恵比寿店では3月27日(金)より先行発売されます。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

※アトレ恵比寿店では3月27日(金)からの“Heartful Happiness”フェア先行発売に伴い、現在販売中の“mocomoco Whip Dogs”フェアを3月26日(木)に終了させていただきます。

ときめきあふれる春スイーツを♡



ハートを散りばめた愛らしいビジュアルと、甘酸っぱい味わいが魅力の今回のフェア。春のおでかけやカフェタイムを、より特別なひとときにしてくれます♡

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。gelato pique cafeで、とびきりキュートなスイーツ時間を楽しんでみてください♪