お笑いタレント古坂大魔王（52）が、21日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、芸人を目指したきっかけを語った。

青森県出身で、上京後に「底ぬけAIR−LINE」を結成。「タモリのボキャブラ天国」などに出演した。解散後は現在の芸名やピコ太郎の“プロデューサー”として、リズムネタのPPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）を大ヒットさせた。

そんな古坂のお笑いの原点は、青森時代にさかのぼる。青森には関西のお笑い文化が入ってくることはほとんどなく、「大阪の基礎のお笑いが入ってきていない。（吉本）新喜劇を見られないんですよ。見られるのは、せいぜいドリフターズ。そうしたら、ドリフターズのレコードを買いまくる」。幼少のころからザ・ドリフターズやとんねるずなど、音楽を融合した笑いに親しんだという。小学校でも、話題の中心は「8時だョ！全員集合」でのドリフのコントだった。

そのうち、笑う側から、笑わせる側になりたいと思っていった。小学生のころ、とんねるずが大ブレークした。「オーディオで笑かすという感じ。とんねるずも歌があったり。でもラジオがおもしろかった」。さらに「小学校6年生の時、地元のラジオにテープを送って、自分でカセットで、たとえばイタコのコントをやったり。ラジオコントを」とも明かした。

番組では、マイケル・ジャクソンをイタコに降臨させ、津軽弁でしゃべらせる漫談を実際に披露した。それが好評だったようで、「地元のラジオに送って、優勝して、小6で一応、毎週金曜日、ラジオのコーナーに出ていたんです」と説明。パーソナリティーの「麒麟」川島明も「もう小6でやってたんだ？」と驚いていた。