俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを投稿し、近況を報告しました。



【写真を見る】【 片岡凜 】 「アイスは寒すぎてあまり味がしなかったからカロリーゼロという事で」 都内散策オフショット





投稿では、都心の街並みを散策する様子が収められており、ブラウンのライダースジャケットに黒いトップス、タイトなデニムを合わせたスタイリッシュなコーディネートで登場。







首元には紺のマフラーを巻いており、彼女らしいエッジの効いたファッションセンスが光ります。路地裏で頭の横にピースサインを添えるお茶目なカットや、ビルを背景に髪を整えるナチュラルなショットなど、街歩きの日常感あふれる写真が並びます。







移動中の自然体な姿も含まれており、エスカレーターや地下鉄の駅構内でカメラに笑顔を向けるショットも公開されました。案内板には「東西線」「千代田線」の文字が確認でき、都内を軽やかに移動しながら撮影を楽しんだ様子がうかがえます。







また、暗い室内に白い花が静かに広がる印象的な桜のアレンジメントや、飲食店で箸を手に食事を楽しむカットも投稿されており、充実した一日の様子が伝わってきます。







片岡さんはこの投稿に「久々に街を歩いたけどまだ寒かった。テラス席で食べたアイスは寒すぎてあまり味がしなかったからカロリーゼロという事で。」とコメント。

冷え込みのなか、お馴染みの“カロリーゼロ理論”を引用したユーモアを交えて報告しています。







この投稿に、「久々に街を歩いたのなら、感じるもの沢山あったと思います」「ブラウンのライダースに紺のマフラーお似合いです！」「寒いとカロリーゼロ、面白い」「ニューヨークが似合いそう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】