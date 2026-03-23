あすは広く晴れる

あす（火）は高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。ただ、西から前線が近づいてくるため、九州南部では早ければ夕方ごろから雨が降り出しそうです。その後、西からお天気は下り坂へ向かいます。また、静岡や山梨、神奈川は朝から雨雲ができやすく、にわか雨の降る可能性があります。心配な方は折りたたみの傘があると安心です。

【CGで見る】花曇りの1週間に 24日(火)〜30日(月)全国の週間天気予報

最低気温・最高気温

最低気温は西日本ではきょうより低く、東日本や北日本ではきょうと同じくらいか高いところが多くなりそうです。最高気温はきょうよりも低くなるところが多いでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：8℃ 釧路：8℃

青森 ：12℃ 盛岡：14℃

仙台 ：15℃ 新潟：13℃

長野 ：14℃ 金沢：15℃

名古屋：20℃ 東京：17℃

大阪 ：18℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：14℃

高知 ：20℃ 福岡：20℃

鹿児島：21℃ 那覇：25℃

今週は花曇りの1週間

今週は短い周期で天気が崩れ、特に西日本と東日本は曇りや雨の日が多いでしょう。一方、北日本は曇りや晴れの日が多くなりそうです。水曜日は西から天気が崩れ、西日本から東日本にかけて広く雨が降るでしょう。東京や名古屋では木曜日まで雨が残りそうです。金曜日は九州など西日本で雨が降り、土曜日は関東近郊で雨の降りやすいお天気となります。

東京や名古屋などでは今週末ごろから桜の見頃を迎えそうで、お花見の際は最新のお天気を確認しつつ計画を立てることをおすすめします。気温は平年より高い日が多く、この暖かさで桜前線も順調に北上しそうです。福岡は今週火曜日、大阪は水曜日の開花予想です。