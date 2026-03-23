タレントの梅宮アンナ（53）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年発表した電撃再婚のきっかけについて語った。

梅宮は昨年5月にアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏と電撃結婚。出会って10日での結婚だったことを明かし、大きな反響を呼んだ。

司会の黒柳徹子が「10日で電撃結婚」と話を振ると、「私自身は乳がんになって、旦那さん、よっちゃんと呼んでいるんですけれど、よっちゃんもですね、決して健康ではなくてですね、脳梗塞と、脳出血っていうのをやっていまして」と打ち明けた。

会ってすぐに互いの病気の話をしたという。「私も51、向こうも59。決して若くない私たちだけど、“私たち、何年生きるんだろうね”っていう話があって。それで距離が狭まっていった」と振り返った。

友人から「アンナに合うような人がいる」と紹介されて出会ったが、世継氏は梅宮のことを生意気な女性だと思っていたと明かされ「そうですね」と苦笑い。友人が世継氏に梅宮と会わないかと持ち掛けた際の世継氏の反応についても「僕はたぶん話が合わない。梅宮アンナって世間をにぎわせる人でしょう」といった様子だったとぶっちゃけた。

世継氏は以前見に行ったマンションで梅宮が住んでいると聞き入るのをやめたことがあったとも語り、梅宮は「それぐらいあたし結構敬遠されてて」と回顧した。

それでも梅宮が乳がんを患っていたことを知らされ、インタビュー記事を読んだ世継氏が「えっ、自分ががんだったってこととか、胸もないってことも言っちゃってるの」と驚き、逆に「会いたい」と言いだしたため、会うことになったという。

黒柳が「会ってすぐに、あいさつしただけで旦那さんが結婚を考えたんだって」と続けると、「うん。何か本当に、“初めまして。梅宮アンナです。よろしくお願いします”って言ったら、私があいさつができることに驚いて。たぶん言葉しゃべれるのかなっていうぐらいの感じだったんですよね」と冗談交じりに話してみせた。

そのため礼儀正しくあいさつしたことで「後から聞いたんですけれど、“この人と結婚しよう”と思ったって」と梅宮。黒柳は「凄いね、早いね」と驚き、梅宮は「やっぱりあまりイメージが良くないのが良かったのかなって思っているんですけれど」とほほ笑んだ。