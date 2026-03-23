スノーボード男子ハーフパイプで妙高市の専門学校生でミラノ・コルティナオリンピック銅メダリストの山田琉聖選手が、トップライダーが集う世界大会で優勝を果たしました。



スノーボード界のレジェンド・ショーンホワイトが創設した世界大会『ザ・スノーリーグ』。21日にスイスで行われた第4戦で、妙高市の専門学校生・山田琉聖が見せます。



準々決勝で、持ち味の独創的なルーティンからミラノ・コルティナオリンピックでも話題となった『ダブルマックツイスト』を決めた山田。悪天候の影響で準決勝以降は中止となったものの、準々決勝で唯一90点台をマークし見事優勝を果たしました。



■チームJWSC 山田琉聖(19)

「なんかやり切れない感じはあったが、予選と準々決勝で良い滑りができて優勝につながって良かった。」



【結果】

1位 山田琉聖

2位 戸塚優斗

3位 イ・チェウン