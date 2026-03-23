【スノボ男子HP】トップスケーターが集結「ザ・スノーリーグ」で山田琉聖が優勝！【新潟】
スノーボード男子ハーフパイプで妙高市の専門学校生でミラノ・コルティナオリンピック銅メダリストの山田琉聖選手が、トップライダーが集う世界大会で優勝を果たしました。
スノーボード界のレジェンド・ショーンホワイトが創設した世界大会『ザ・スノーリーグ』。21日にスイスで行われた第4戦で、妙高市の専門学校生・山田琉聖が見せます。
準々決勝で、持ち味の独創的なルーティンからミラノ・コルティナオリンピックでも話題となった『ダブルマックツイスト』を決めた山田。悪天候の影響で準決勝以降は中止となったものの、準々決勝で唯一90点台をマークし見事優勝を果たしました。
■チームJWSC 山田琉聖(19)
「なんかやり切れない感じはあったが、予選と準々決勝で良い滑りができて優勝につながって良かった。」
【結果】
1位 山田琉聖
2位 戸塚優斗
3位 イ・チェウン
スノーボード界のレジェンド・ショーンホワイトが創設した世界大会『ザ・スノーリーグ』。21日にスイスで行われた第4戦で、妙高市の専門学校生・山田琉聖が見せます。
準々決勝で、持ち味の独創的なルーティンからミラノ・コルティナオリンピックでも話題となった『ダブルマックツイスト』を決めた山田。悪天候の影響で準決勝以降は中止となったものの、準々決勝で唯一90点台をマークし見事優勝を果たしました。
■チームJWSC 山田琉聖(19)
「なんかやり切れない感じはあったが、予選と準々決勝で良い滑りができて優勝につながって良かった。」
【結果】
1位 山田琉聖
2位 戸塚優斗
3位 イ・チェウン