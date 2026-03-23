【ポイント】

・関東〜九州は続々とお花見シーズン。23日（月）は、熊本、京都、熊谷で桜の開花発表。

・24日（火）は春の日差しで、4月並みのポカポカ陽気に。

・全国的に絶好の洗濯日和だが、九州は夜遅くから雨も。

・今週後半は桜が見頃。満開になる所も。

【全国の天気】

24日（火）は、全国的に春の暖かい日差しに恵まれ、洗濯物もよく乾くでしょう。4月並みの暖かさで、九州から関東では続々と桜の開花発表がありそうです。すでに東京や名古屋などではお花見が楽しめるでしょう。

日中の気温は東海から九州で20度前後とポカポカ陽気、東京も17度の予想です。ただ、西からゆっくり天気は下り坂で九州では夜遅くから雨が降り出す見込みです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 3度（-2 4月中旬）

仙台 5度（＋1 4月上旬）

新潟 5度（＋1 4月上旬）

東京 9度（-1 4月中旬）

長野 2度（±0 4月上旬）

名古屋7度（-2 4月上旬）

大阪 8度（-1 平年並み）

広島 7度（-3 平年並み）

高知 8度（-2 平年並み）

福岡 9度（-1 平年並み）

鹿児島15度（±0 4月下旬）

那覇20度（±0 4月下旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 8度（±0 4月上旬）

仙台15度（-3 4月中旬）

新潟13度（-3 4月上旬）

東京17度（±0 4月上旬）

長野14度（-4 4月上旬）

名古屋20度（＋1 4月中旬）

大阪18度（±0 4月上旬）

広島18度（-1 4月上旬）

高知20度（±0 4月上旬）

福岡20度（＋2 4月中旬）

鹿児島21度（-2 4月上旬）

那覇25度（＋1 4月下旬）

【週間予報】

25日（水）は日本の南を低気圧が通過するため、西日本の広い範囲で雨が降り、昼前は九州南部で激しい雨の降る所があるでしょう。鹿児島では警報級の大雨のおそれがあります。午後は東海でも雨、夜は関東も雨のぱらつく所がありそうです。

26日（木）は西から天気が回復しますが、関東では雨が残るでしょう。27日（金）、28日（土）は全国的にすっきりしない天気ですが、29日（日）は全国的に行楽日和となるでしょう。