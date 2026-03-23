俳優の鈴木福（21）が23日、Xを更新。日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）を卒業した俳優風間俊介（42）への思いをつづった。

18年10月から月曜パーソナリティーを務めてきた風間はこの日の放送をもって番組を卒業。放送後、自身のXでは「7年半、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。幸せな時間でした。皆様が観てくれたから、やり遂げる事が出来ました。全角140文字にはとても収まりきらないので、簡潔にまとめます！最高、沢山沢山ありがとう！！」と感謝の言葉をつづった。

同番組の木曜パーソナリティーを23年4月から務めてきた鈴木も3月をもって卒業するが、「7年半お疲れ様でした！」と一足先に卒業となった風間をねぎらい、「ベムで初めて共演し、中学生の頃から毎週学校に行く前に観ていた風間さんのZIP。地球ゴージャスで共に時間を過ごし、いつからか俊介さんと呼ぶようになりました」と振り返った。

続けて「俊介さんがこんなに頑張ってるのに、年下の俺がやらないわけにはいかない！と、頑張れました！！とにかく知識が豊富で、物腰柔らかく真剣な眼差しで話を聴き、丁寧にお話する姿、さまざまな方と関わる俊介さんをみる中で、たくさん学ばせてもらいました」と回想。「僕も残り1回、やりきってきます！！」と意気込みをつづった。