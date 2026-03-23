女優の上白石萌歌（26）が23日、Xを更新。大ファンだと公言しているロックバンド、スピッツのボーカル＆ギター草野マサムネ（58）から自身に向けられた言葉に感激をつづった。

草野がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SPITZ草野マサムネのロック大陸漫遊記」の22日放送では、タイトルに「真夜中」や「ミッドナイト」が入った楽曲をセレクトする企画が行われ、その一曲として、歌手松原みきさん（04年死去）の名曲「真夜中のドア〜Stay with Me」を、上白石が23年放送のフジテレビ系連続ドラマ「パリピ孔明」の劇中で、歌手を目指す少女・月見英子（つきみ・えいこ）の名義でカバーしたバージョンがオンエアされた。

草野は「普通なら松原さんのオリジナルバージョン、こちらも大好きなんですけど、でも結構オンエアされているかなということで上白石萌歌さんの方をかけました。『パリピ孔明』の中で歌ってたバージョン。柔らかい感じですごい良いので」と説明し、「ドラマもハマって観てたんですけど、上白石萌歌さんの歌声って、なんて言うか、美味しい麦茶みたいな飽きのこない味わいだと思います」と語っていた。

上白石は「きのうのロック大陸漫遊記で我が神 草野マサムネさまからなんとも幸せなお言葉を…ありがとうございます。ありがとうございます。わたしはファンクラブ会員です」と感激。「聴きながら、ヒョエ、、って声出ました。にんげん本当にヒョエ、って言うんだ、とおもいました」と聴取時の驚きを振り返った。