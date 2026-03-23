石川県川北町の会社にSNSで注目を集める愛嬌たっぷりの保護猫がいます。

その肩書きはなんと「広報部長」。

従業員と「ふくちゃん」、心温まる日常に密着しました。



ここは川北町の、とある運送会社。朝8時。



■日章・清水あゆみ 常務：

「おはようございます。お願いします」

出勤してきた常務の清水さんを出迎えたのは…

「歓迎しておはようの挨拶」

「はいはいちょっと待って」

「めっちゃ動きにくいですね」





人懐っこさ全開のネコ「ふくちゃん」です。キャットタワーの上で愛らしい寝顔を見せたり…「目で訴えられちゃった。こっちって見てた。こっちじーっと見とったし」

お腹をなでてもらえば…

もっとなでて欲しいニャン、と言わんばかりの大きなあくび！



それに満足するとお次は、我が物顔でデスクの上へ。

会社のかじ取り役、社長もふくちゃんの前では…

こ～んな姿に。



■従業員：

「なんか癒しの塊みたいな。なんかいるだけで癒されるし、何してても癒されるし」

「癒してもらいながら」

「仕事の励みになってます、はい」

「目で訴えられちゃった。こっちって見てた。こっちじーっと見とったし。わかりましたわかりました。今すぐ」

ふくちゃんがこの会社にやって来たのはいまから10年ほど前。

溝の中で衰弱していたのを通りかかったドライバーが見つけ保護したといいます。



■清水さん：

「もう本当にドロドロに汚れてて。全く歩けないくらい衰弱してて。手は無くなって。まだ血が出てたので」



事故に遭ったのか、見つかった時にはすでに前足が1本ありませんでした。



■清水さん：

「あまりにもちっちゃいので、生まれて6ヶ月くらいかなとかって言っていたら、獣医さんに診てもらったら5歳半くらいっていうんで、多分もう本当に痩せてガリガリだったんで。今じゃあんなに成長して」



その後、順調に回復し、いまでは体型もすこ～しふっくらしたふくちゃんは…

出会った頃が嘘かのように3本の足でキャットタワーをすいすいとよじ登り…

持ち前の愛嬌で周囲をとりこにしてきました。

そしてついに、おととしには。

■清水さん：

「ふくの名刺です」「これは部長になった時に作りました」



なんと会社の「広報部長」に抜擢されたのです。

そのきっかけは常務の清水さんを中心に始めたSNSへの動画投稿でした。



■清水さん：

「なんとなくふくがいるからちょっとふくのことを撮ってみようみたいな。そんな感じで投稿し始めました」



はじめは運送会社の作業風景や従業員の様子をアップしていましたが…

あっという間に、ほとんどの投稿をふくちゃんが占めるように。

「朝来るとスリスリしながら歓迎して、仕事から帰ってくると寝てたりもするんですが、ちょっと仕事で疲れたところを触って癒しになってたりするんで、本当にホッとするような存在ですよね」



いまでは、インフルエンサー顔負けの総フォロワー数、20万人超え。

1本の動画で再生回数が100万回を超えることもあるといいます。



この日も…



■清水さん：

「社員のところに行ったりすると。何かが起きたりするのでそのタイミングでちょっと動き出したら。撮るようにして」



仕事の合間にスマホを向ける清水さん。



「仕方ないですよね」「席を譲ってますいつも」

撮影した動画は自宅で1時間ほどかけて編集。

「こんな画像がもう一つ欲しいなとかなんとなく考えながら」

そして、こちらの動画が完成しました。



■清水さん：

「見るだけでもちょっとこう撫でたりふわふわっとするだけでも合間に癒される」

「今後も変わらない日常を届けたいなと思います」



これからもふくちゃんと何気ない毎日を過ごしたい。

でも、そんな思いを知ってか知らずかふくちゃんは…



「もうもうあのおやつも食べたんで。朝早くからお出迎えもしたんで。もう眠たいタイムです」

きょうも定位置のキャットタワーで、ぐっすり…。

その愛らしい姿でみんなの心を癒し続けています。