◆センバツ第６日 ▽１回戦 三重２―０佐野日大

甲子園で躍動する孫の活躍に、レジェンドの表情がゆるんだ。

佐野日大（栃木）は中村盛汰主将（３年）が「５番・三塁」で出場。チームは完封負けを喫したが、２回の第１打席で左前打、９回２死無走者での第４打席では右前打を放った。

祖父はＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算算６度の甲子園制覇を果たした中村順司氏（７９）。この日甲子園に足を運びネット裏で観戦した順司氏は「最後は意地で打ちましたね。よく頑張ったと思います」と奮闘をたたえた。

中村の父・猛安氏（４６）は、ＰＬ学園、日大でプレーし、２０２１年夏に日大東北（福島）の部長として甲子園に出場。この日、３代で聖地に立つという中村家の夢がかなった。

順司氏は、ＰＬ学園の選手としても１９６３年センバツの首里（沖縄）との１回戦で代走出場したが、打席に入った経験はなかった。盛汰は、３代で初めて甲子園の打席に立ち、しかも安打を放った。 順司氏は「キャプテンとして試合に出させてもらってレギュラーとして頑張ったのは、ものすごい成長だと思います。選手としては『じい』と親父を飛び越えたかなと思いますね」と聖地で躍動する孫の姿を喜んでいた。