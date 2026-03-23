人口減少が進む中、高知県内では2025年度で休校する小学校が4校、中学校が3校あり、このうち須崎南小中学校で最後の卒業式が行われました。



■小学6年生 前田來音さん

「今は心も体も大きくなった」



高知県にある須崎市立南小中学校。小学校は1877年から中学校は1948年から続く歴史ある学校ですが、人口減少に伴い須崎市が策定した統廃合計画に基づいて中学校は2025年度で閉校に、小学校は休校となります。





3月23日は最後の卒業式が行われ、小学6年生2人、中学3年生1人のあわせて3人に卒業証書が手渡されました。式の中で佐々木万貴子校長は「全校児童生徒が3人という環境は授業や行事において苦労も多かったと思うが、少人数だからこそ得られた宝物もあった」と振り返り「自分の向き不向きを決めつけず様々なチャレンジをしてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。卒業生による旅立ちのメッセージでは1人1人が思いを込めて学校生活を振り返りました。中学3年生の前田真音さんは他の同級生が転校し学校に1人になった時を振り返り、母親に感謝の思いを伝えました。地域や家族に支えられ卒業の日を迎えた子どもたち。退場時には先生たちと抱き合い、涙を流す場面もありました。卒業生たちは春から須崎市の朝ケ丘中学校と高知市の高校へそれぞれ進学するということです。