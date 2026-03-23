ホルムズ海峡の緊張が高まり、きょうも原油価格は一時、1バレル100ドルを超えました。中東に代わる石油の調達先の開拓が急がれていますが、実際の確保は難しいようです。

記者

「こちらのスタンドでは、きょうもレギュラーガソリンが1リットル177円になっています」

先週、全国平均が1リットルあたり190円80銭を記録したガソリン価格。

政府は19日からは補助金で170円程度まで抑える措置を始めましたが、給油に訪れた客からは…

「ふざけるなという話でしょ、高くて」

「欲を言えば160円台ぐらいに。早く沈静化して、ある程度は元に戻ってほしい」

まだまだ高止まりしているガソリン価格。政府は先週から民間の石油備蓄の放出を始めましたが、残っているのは1年に満たない241日分。

ハイウェル上高井戸S.S 斎藤加世子 取締役

「ガソリンが入らないとしょうがない。そこのところが一番いま、ちょっとクエスチョン」

今後の焦点となるのは、中東に代わる石油の調達先の確保です。

石油連盟 木藤俊一 会長

「代替原油の調達等を含め、石油の安定供給に最大限力を尽くしていく所存」

石油会社で作る業界団体は、代わりとなる調達先の候補にアメリカやコロンビアエクアドルなどをあげました。

先週の日米首脳会談でも…

アメリカ トランプ大統領

「日本は我々の石油や天然ガスの大規模な買い手だ。特にアラスカ州から購入する」

高市総理は、アラスカからの石油の調達をトランプ大統領に要請。

別の石油会社では…

石油元売り関係者

「中央アジアやアフリカも選択肢。ただ確保のめどは全くたっていない」

“売ってくれるなら、どこからでも買いたい”

日本は中東に代わる調達先を見つけられるのでしょうか?

日本総研 栂野裕貴 研究員

「まず代替調達先を見つける上で、石油は10年とか20年と、かなり超長期のプロジェクトになる。そこは官民でリスクをシェアし合ってやっていくことが一番重要」

ある政府関係者は「何年もこの状態だともたない」「入手先を少しでも広げて、備蓄が減っていくスピードを遅らせるしかない」と話していて、有効な手立てが見つけ出せない状況が続いています。