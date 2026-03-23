これぞまさしくスマッシュヒットである。ライアン・ゴズリング主演のSF大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、3月20日～22日の北米映画週末ランキングで堂々のNo.1を獲得した。

参考：『私がビーバーになる時』北米V2 アカデミー主演女優賞『ハムネット』世界興収1億ドル突破

週末興行収入（3日間）は8050万ドルで、北米映画市場では今年最高のオープニング成績。『クリード 過去の逆襲』（2023年）を抜いてAmazon MGM Studios史上最大の初動成績となり、さらに非続編・非フランチャイズ作品としては『オッペンハイマー』（2023年）以来のヒットとなったことが大きなトピックだ。

アンディ・ウィアーのベストセラー小説を映画化した本作は、宇宙船でたったひとり目覚めた科学教師グレースが、記憶を取り戻しながら、人類の運命をかけたミッションに臨むストーリー。孤独な任務に挑むグレースだったが、宇宙には同じく故郷を守ろうと奮闘する異星人ロッキーがいた……。監督は『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズの仕掛け人であるフィル・ロード＆クリストファー・ミラー。ゴズリングの主演映画、ロード＆ミラーの監督作品としても史上最大のオープニング成績となっている。

本作の興収予測値は6500万ドルだったが、作品の好評ぶりが興行を後押しした。Rotten Tomatoesでは批評家スコア95％、観客スコア96％、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでも「A」という高評価を獲得。IMAXなどのプレミアムラージフォーマット上映がチケット販売枚数の半分以上を占めたのも特徴で、大作ならではのスケール感が「なるべく大きなスクリーンで体験したい」という需要を高めたとみられる。

海外82市場でも6040万ドルを記録し、オープニング世界興収は1億4098万ドルに到達。これまたハリウッド映画としては今年最高、かつAmazon MGMとしても史上最高のオープニング成績だ。特に優れた成績となったのはイギリス（1020万ドル）、中国（710万ドル）、オーストラリア（500万ドル）、韓国（430万ドル）。洋画不振の傾向が止まらない日本においても興行収入4億円を超える好スタートとなった。

続編やフランチャイズ作品が依然として強い映画業界で、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は近年まれに見る例外となった。小説の映画化ゆえオリジナル脚本ではないが、非続編・非フランチャイズ作品が北米オープニング成績8000万ドルを突破したのはクリストファー・ノーラン監督『オッペンハイマー』以来、この10年で2本目。海外初動成績が5000万ドルを超えたのも、コロナ禍以降では『オッペンハイマー』と『F1／エフワン』（2025年）に続いて3本目だという。

北米における観客の男女比は男性57％・女性43%。年代別では35歳未満が55％、35歳以上が45％と、若年層に作品がうまく届いた印象だ。また出口調査によると、劇場に足を運んだ理由は「面白そうだったから」が47％、「ライアン・ゴズリング主演だから」が41％、「SF映画だから」が41％となった。

もっとも本作の場合、ハードなSF映画ではなく、コメディタッチの奮闘劇としてアピールした戦略が奏功したという分析もある。PG-13指定というレーティングも含め、ファミリー映画に近い立ち位置で認識されたのではないか、というのだ。

ある意味でそのことを示しているのが、今週第2位のディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』の成績だった。公開3週目で首位を譲り、週末興収は事前予測の2000～2100万ドルを下回る1800万ドル。それでも北米興収1億2038万ドル、世界興収2億4258万ドルと順調だが、思わぬ伏兵によってポテンシャルをやや削られた形だ。

製作費は2億ドルのため、コスト回収の道のりはまだ遠い。けれども本作のスタートダッシュは、配信のイメージが濃厚なAmazonにも、ヒット作を求めてやまない映画館業界にも大きな意味があった。北米では『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が4月1日に公開されるまでライバル不在だが、2週目の成績をどこまでキープできるかがまずはポイントとなる。

そのほか今週は、第3位にヒンディー語映画『Dhurandhar: The Revenge（原題）』が、第4位に『レディ・オア・ノット』（2019年）の続編映画『Ready or Not 2: Here I Come（原題）』が初登場。この順位自体だけでなく、前者がわずか987館で週末興収957万ドルを稼ぎ出し、北米におけるインド映画のオープニング成績を更新したのに対し、後者が3010館で910万ドルにとどまったのも驚きだ。

『Ready or Not 2: Here I Come』は前作の北米オープニング成績をわずかに上回るスタートとなったが、海外21市場を含む世界興収は1190万ドルで、製作費2000万ドルに対しても渋い数字だ。前作は日本では配信リリースとなったが、映画ファンの間で支持された話題作。しかし、この手の作品で7年のギャップはさすがに長かったのだろう。日本公開は未定だが、前作と同じく配信ルートをたどる可能性は十分にある。

【北米映画興行ランキング（3月20日～3月22日）】1.『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（初登場）8058万ドル／4007館／累計8058万ドル／1週／Amazon・MGM

2.『私がビーバーになる時』（↓前週1位）1800万ドル（-37.2%）／3675館（-325館）／累計1億2038万ドル／3週／ディズニー

3.『Dhurandhar The Revenge（英題）』（初登場）957万ドル／987館／累計1351万ドル／1週／Moviegoers Entertainment

4.『Ready or Not 2: Here I Come（原題）』（初登場）910万ドル／3010館／累計910万ドル／1週／サーチライト・ピクチャーズ

5.『Reminders of Him（原題）』（↓前週2位）800万ドル（-55.5%）／3441館（+39館）／累計3317万ドル／2週／ユニバーサル

6.『Scream 7（原題）』（↓前週4位）430万ドル（-49.5%）／2560館（-683館）／累計1億1453万ドル／4週／パラマウント

7.『GOAT（原題）』（↓前週5位）350万ドル（-25.1%）／2537館（-409館）／累計9750万ドル／6週／ソニー

8.『Undertone（原題）』（↓前週3位）301万ドル（-66.8%）／2570館／累計1521万ドル／2週／A24

9.『嵐が丘』（↓前週8位）47万ドル（-71.6%）／601館（-1300館）／累計8330万ドル／6週／ワーナー

10.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（↑前週15位）28万ドル（-42%）／250館（-180館）／累計4億389万ドル／14週／20世紀スタジオ"

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年3月23日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W12/https://variety.com/2026/film/box-office/project-hail-mary-box-office-biggest-debut-2026-amazon-mgm-record-1236696247/https://variety.com/2026/film/box-office/project-hail-mary-global-box-office-shatters-expectations-1236696281/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/project-hail-mary-box-office-blasts-off-to-huge-opening-1236543804/https://deadline.com/2026/03/box-office-project-hail-mary-ready-or-not-2-1236761181/https://deadline.com/2026/03/box-office-global-project-hail-mary-1236762532/

（文＝稲垣貴俊）