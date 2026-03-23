クリッパーズのブルック・ロペスが通算1万8000得点超え…史上初のスタッツラインをクリア

3月22日（現地時間21日）に敵地アメリカン・エアラインズ・センターで行われたダラス・マーベリックス戦。ロサンゼルス・クリッパーズは、延長の末に138－131で制して連敗を4で止めた。

この勝利で35勝36敗としたクリッパーズは、ウェスタン・カンファレンス8位で、プレーイン・トーナメント進出圏内をキープしている。

マブス戦では、8本の3ポイントシュートを沈めたダリアス・ガーランドが41得点11アシストの大暴れ。また、カワイ・レナードが34得点5アシスト2スティール、デリック・ジョーンズJr.が15得点6リバウンド5アシストを残したほか、3選手が10得点をマーク。

そのうちの1人、ブルック・ロペスは2本の3ポイントを沈めて10得点に9リバウンド2アシスト2ブロックで勝利に貢献。今シーズンからクリッパーズ入りした37歳のビッグマンは、64試合に出場して平均20.9分7.7得点3.2リバウンド1.2アシスト1.1ブロックを残している。

キャリア18年目のロペスは、マブス戦でレギュラーシーズン通算1169試合目となり、1万8000得点を突破。1万8008得点に加え、現役トップの2128ブロック、さらには3ポイント成功数1165本をマーク。

NBA史上、通算1万8000得点、2000ブロックに3ポイント成功数1000本を超えているのはこのロペスのみ。来月38歳を迎えるベテランビッグマンは、NBA史上初のスタッツラインをクリアした。



Brook Lopez is the only player in @NBA history with at least 18,000 points, 2,000 blocks and 1,000 threes made 👏@CoorsLight | #ClipperNation pic.twitter.com/1tpEqH7Mcs

- LA Clippers (@LAClippers) March 22, 2026

【動画】クリッパーズ対マブス戦のハイライト





