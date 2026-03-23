26年リーグ戦13戦未勝利…降格圏まで勝ち点1差の17位転落のトッテナム、主将ロメロ「7つの決勝戦に臨むだけだ」
プレミアリーグ残留争いにおいて大一番となったN・フォレスト戦に完敗したトッテナム。降格圏の18位ウエスト・ハムと勝ち点1差の17位に順位を落とした。
勝ち点30で16位のトッテナムと同29で17位のN・フォレストによる残留争い直接対決。ホームで絶対に負けられないトッテナムだったが、前半45分に先制点を献上すると、後半17分と42分に失点してリードを広げられてしまう。その後の反撃も実らずに0-3の完敗を喫し、両チームの順位は入れ替わった。
26年に入ってからトッテナムは絶不調に陥っており、リーグ戦13試合を消化して5分け8敗の未勝利。この記録は1935年の16試合未勝利に続き、クラブワースト2位タイの記録に。また、第31節消化時点での勝ち点は30。これは1914-15シーズンと並んでクラブワーストタイの記録となっている。
残されているのは、7試合。降格圏となるウエスト・ハムとの勝ち点差はわずかに1だ。キャプテンマークを託されるDFクリスティアン・ロメロは英『スカイスポーツ』に対し、残り7試合を「7つの決勝戦」と表現している。「辛いし、最悪な日だ。でも、一番大切なのは代表チームからここに戻って来て、7つの決勝戦に臨むことだ」。
トッテナムは代表ウィーク明けの初戦でサンダーランドと対戦。その後はブライトン、ウォルバーハンプトン、アストン・ビラ、リーズ、チェルシー、エバートンとの対戦が控えている。
勝ち点30で16位のトッテナムと同29で17位のN・フォレストによる残留争い直接対決。ホームで絶対に負けられないトッテナムだったが、前半45分に先制点を献上すると、後半17分と42分に失点してリードを広げられてしまう。その後の反撃も実らずに0-3の完敗を喫し、両チームの順位は入れ替わった。
残されているのは、7試合。降格圏となるウエスト・ハムとの勝ち点差はわずかに1だ。キャプテンマークを託されるDFクリスティアン・ロメロは英『スカイスポーツ』に対し、残り7試合を「7つの決勝戦」と表現している。「辛いし、最悪な日だ。でも、一番大切なのは代表チームからここに戻って来て、7つの決勝戦に臨むことだ」。
トッテナムは代表ウィーク明けの初戦でサンダーランドと対戦。その後はブライトン、ウォルバーハンプトン、アストン・ビラ、リーズ、チェルシー、エバートンとの対戦が控えている。