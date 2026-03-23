26年リーグ戦13戦未勝利…降格圏まで勝ち点1差の17位転落のトッテナム、主将ロメロ「7つの決勝戦に臨むだけだ」

26年リーグ戦13戦未勝利…降格圏まで勝ち点1差の17位転落のトッテナム、主将ロメロ「7つの決勝戦に臨むだけだ」