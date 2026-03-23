雪深い月山にも春の足音です。

【写真を見る】圧巻の景色！ 今年も月山に大迫力の「雪の回廊」が出現 上空から見ると雪山の迷路！（山形・西川町）

山形県西川町でいま、月山スキー場のオープンに向けた除雪作業が行われていて、今年も、大迫力の「雪の回廊」ができあがりました！

西川町の志津温泉から月山スキー場につながる、県道・月山志津線。

冬の間は雪があまりに多いため、１１月からの冬の間は閉鎖されていて、春が近づくこの時期に毎年、月山スキー場オープンに向けて除雪作業が行われます。





大塚美咲アナウンサー「月山志津線です。スキー場に近づくにつれて、この雪の壁が高くなってきました。太陽の光が真っ白な雪の壁に反射して、圧巻の景色です」

除雪作業が始まっておよそ２週間、「雪の回廊」が姿を現します。上空から見ると、まるで雪山の迷路のような幻想的な光景が広がっています。

■今年の高さは…

西川町のこの時期の名物でもある「雪の回廊」、今年の高さは…

「今年は９．４メートルになります」

去年の１１メートルには及びませんでしたが、例年の８ｍを超える圧巻の高さです。

大塚美咲アナウンサー「雪の壁が一番高い地点に来ました。９．４メートル、私の身長のおよそ６倍の高さです。下から見上げると、この景色！ダイナミックな光景です」

除雪作業は７台の除雪機で、１日およそ２～３００メートルずつ進められてきました。終盤となったきょうは月山スキー場の駐車場の除雪が行われていました。

■除雪作業もラストスパート！

大塚美咲アナウンサー「除雪作業もラストスパートです。除雪機をバックに、青空に大きなアーチを描いています」





西川町 観光課 鈴木星羅さん「このくらい積ることは中々ないと思うので、西川町ならではの自慢だと思います。あまり雪に触れてきたことがない方により楽しんでいただけたら」

月山志津線の通行止めは来月９日に解除され、月山スキー場は翌１０日にオープンする予定です。

来月４日には雪の回廊を歩いて楽しむイベントも行われます。雪深い月山にももうすぐ本格的な春が訪れます。