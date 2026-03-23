最高値を記録した卵やそのほか商品のスーパーでの価格は今、どうなっているのでしょうか？愛知県春日井市のスーパーでは…

【写真を見る】卵10個301円 タマネギ･ジャガイモ･鶏肉も高値続く…イラン情勢受け梱包資材も値上がりか スーパーでは不安尽きず 愛知・春日井市

（弓削はな記者）

「こちらのスーパーでは、現在タイムサービス中で卵が192円ですが、普段は税込み301円で売られています」



このスーパーでは、先月はじめ頃から通常はMサイズ10個入りパックが301円に値上がりしたと言います。

（エフ マルシェ･福丸明男代表）

「年末のクリスマス需要が終わると値段が落ちるけれど、ことしは値下がりがなく年始から高値が続いている。すぐに値上がる話もないけれど、現状高値が安くなることもない」



きょう訪れていた客は…



（買い物客）

「卵価格高騰は困っているけれど、必要だから買う」

「高くてもないと生活が成り立たないので仕方なく買っている」



客は大助かりのタイムセール。毎日午前10時から午後1時まで行われていますが、卵だけでなく、様々値上がりしている商品を目当てに客は安く購入したいと訪れます。



（買い物客）

「（ほかの店は）卵関係なく高いけれど、この店は安いのでここばっかり」

高値が続くのは卵だけでなく…

卵以外で高値が続いているのは…



（エフ マルシェ･福丸明男代表）

「タマネギはそんなに大きくなくても1玉108円。ずっと高値が続いている。（以前は）タマネギ･ジャガイモは1袋で100円とかのお値打ち特売ができた」



福丸代表は、北海道産のタマネギとジャガイモは去年の雨不足などで収穫量が少なかったため、この1年は全体に高値が続いているということです。さらに…



（エフ マルシェ･福丸明男代表）

「国産の鶏肉が高くなっている。ここ何十年間のうちで過去最高値が続いている。鳥インフルエンザの問題と輸入の鶏肉が値上がっている」



鶏肉の需要が各国で高まり、日本には海外産の鶏肉がかつてのようには輸入できていないことが、国産鶏肉の相場まで押し上げていると言います。

イラン情勢で梱包資材も値上がりか？

他にも心配事が…



（エフ マルシェ･福丸明男代表）

「トレーやラップなどの梱包資材は原油が主な材料なので、値上がりがあるのではないかと予測している」

Q.梱包資材が値上がったらどんな影響が？

「梱包資材の値段が倍になったら、商品の売価も考えなければいけないかな」



ホルムズ海峡の事実上の封鎖はさまざまなダメージをもたらします。



（エフ マルシェ･福丸明男代表）

「原油が高くなると、食品関係も値上がりにつながってくるので、早く戦争が終わって原油価格が安定してほしい」