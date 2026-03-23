主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 62( 0)
TOPIX先物 6月限 140( 140)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 3415( 3415)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 38( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8047( 4192)
9月限 47( 29)
TOPIX先物 6月限 1259( 1231)
日経225ミニ 4月限 24603( 10271)
5月限 340( 140)
6月限 373772( 131260)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2940( 1744)
9月限 32( 12)
日経225ミニ 4月限 20635( 7245)
5月限 252( 102)
6月限 220284( 105100)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 485( 485)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 4月限 1586( 1586)
5月限 61( 61)
6月限 21969( 21969)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2149( 2149)
9月限 15( 15)
TOPIX先物 6月限 36( 36)
日経225ミニ 4月限 1794( 1794)
5月限 175( 175)
6月限 91102( 91102)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 62( 0)
TOPIX先物 6月限 140( 140)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 3415( 3415)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 38( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8047( 4192)
9月限 47( 29)
TOPIX先物 6月限 1259( 1231)
日経225ミニ 4月限 24603( 10271)
5月限 340( 140)
6月限 373772( 131260)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2940( 1744)
9月限 32( 12)
日経225ミニ 4月限 20635( 7245)
5月限 252( 102)
6月限 220284( 105100)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 485( 485)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 4月限 1586( 1586)
5月限 61( 61)
6月限 21969( 21969)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2149( 2149)
9月限 15( 15)
TOPIX先物 6月限 36( 36)
日経225ミニ 4月限 1794( 1794)
5月限 175( 175)
6月限 91102( 91102)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース