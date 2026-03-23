　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　62(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 140(　　 140)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3415(　　3415)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　38(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8047(　　4192)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　47(　　　29)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1259(　　1231)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 24603(　 10271)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 340(　　 140)
　　　　　 　 　 6月限　　　373772(　131260)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2940(　　1744)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　32(　　　12)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 20635(　　7245)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 252(　　 102)
　　　　　 　 　 6月限　　　220284(　105100)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 485(　　 485)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1586(　　1586)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　61(　　　61)
　　　　　 　 　 6月限　　　 21969(　 21969)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2149(　　2149)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1794(　　1794)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 175(　　 175)
　　　　　 　 　 6月限　　　 91102(　 91102)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース