　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 27162(　 27114)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 154(　　 154)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 29989(　 29989)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 30816(　 30816)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 263(　　 263)
　　　　　 　 　 6月限　　　714007(　714007)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13430(　 13424)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　94(　　　94)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 25644(　 25644)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7896(　　7896)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 334(　　 334)
　　　　　 　 　 6月限　　　284928(　284928)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　17(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2347(　　2259)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3679(　　3679)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2797(　　2318)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11495(　 10287)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　 20139(　 20027)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1605(　　1605)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4985(　　4985)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 144(　　 144)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18408(　 18408)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1034(　　1034)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1641(　　1641)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5611(　　5611)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 15212(　 15212)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17237(　 17237)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 13930(　 13930)
　　　　　 　 　 6月限　　　190286(　190286)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 773(　　 729)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1125(　　1123)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2223(　　2223)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 251(　　 251)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 820(　　 820)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 341(　　 341)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 281(　　 281)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 759(　　 759)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 840(　　 840)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 378(　　 378)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　76(　　　76)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3776(　　3776)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース