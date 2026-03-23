外国証券 先物取引高情報まとめ（3月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27162( 27114)
9月限 154( 154)
TOPIX先物 6月限 29989( 29989)
日経225ミニ 4月限 30816( 30816)
5月限 263( 263)
6月限 714007( 714007)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13430( 13424)
9月限 94( 94)
TOPIX先物 6月限 25644( 25644)
日経225ミニ 4月限 7896( 7896)
5月限 334( 334)
6月限 284928( 284928)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 0)
TOPIX先物 6月限 2347( 2259)
日経225ミニ 4月限 6( 6)
6月限 3679( 3679)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2797( 2318)
TOPIX先物 6月限 11495( 10287)
日経225ミニ 4月限 2( 2)
6月限 20139( 20027)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1605( 1605)
TOPIX先物 6月限 4985( 4985)
日経225ミニ 4月限 144( 144)
5月限 7( 7)
6月限 18408( 18408)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1034( 1034)
TOPIX先物 6月限 1641( 1641)
日経225ミニ 6月限 5611( 5611)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15212( 15212)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 17237( 17237)
日経225ミニ 4月限 13930( 13930)
6月限 190286( 190286)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 773( 729)
TOPIX先物 6月限 1125( 1123)
日経225ミニ 6月限 2223( 2223)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 251( 251)
TOPIX先物 6月限 820( 820)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 341( 341)
TOPIX先物 6月限 281( 281)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 759( 759)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 840( 840)
日経225ミニ 4月限 378( 378)
5月限 76( 76)
6月限 3776( 3776)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27162( 27114)
9月限 154( 154)
TOPIX先物 6月限 29989( 29989)
日経225ミニ 4月限 30816( 30816)
5月限 263( 263)
6月限 714007( 714007)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13430( 13424)
9月限 94( 94)
TOPIX先物 6月限 25644( 25644)
日経225ミニ 4月限 7896( 7896)
5月限 334( 334)
6月限 284928( 284928)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 0)
TOPIX先物 6月限 2347( 2259)
日経225ミニ 4月限 6( 6)
6月限 3679( 3679)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2797( 2318)
TOPIX先物 6月限 11495( 10287)
日経225ミニ 4月限 2( 2)
6月限 20139( 20027)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1605( 1605)
TOPIX先物 6月限 4985( 4985)
日経225ミニ 4月限 144( 144)
5月限 7( 7)
6月限 18408( 18408)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1034( 1034)
TOPIX先物 6月限 1641( 1641)
日経225ミニ 6月限 5611( 5611)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15212( 15212)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 17237( 17237)
日経225ミニ 4月限 13930( 13930)
6月限 190286( 190286)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 773( 729)
TOPIX先物 6月限 1125( 1123)
日経225ミニ 6月限 2223( 2223)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 251( 251)
TOPIX先物 6月限 820( 820)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 341( 341)
TOPIX先物 6月限 281( 281)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 759( 759)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 840( 840)
日経225ミニ 4月限 378( 378)
5月限 76( 76)
6月限 3776( 3776)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース