　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 22537(　 20040)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 640(　　　20)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 25437(　 23407)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 18974(　 16474)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 156(　　 156)
　　　　　 　 　 6月限　　　276009(　276009)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16212(　 15183)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　78(　　　78)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 40875(　 40674)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10744(　 10244)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 213(　　 213)
　　　　　 　 　 6月限　　　213463(　213463)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2196(　　1539)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1877(　　1877)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7397(　　7397)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3667(　　3213)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8457(　　5653)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6914(　　6836)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3076(　　2021)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15542(　　8666)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　93(　　　93)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 6月限　　　 12829(　 12829)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5376(　　4751)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16242(　　9060)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 16537(　 16495)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13840(　 13389)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 22425(　 20286)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9613(　　9559)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　15(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　 89431(　 87516)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2553(　　1400)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 783(　　 731)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　99(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8022(　　3566)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1999(　　1957)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4804(　　4804)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 265(　　 265)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　12(　　　12)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース