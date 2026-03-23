外国証券 先物取引高情報まとめ（3月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22537( 20040)
9月限 640( 20)
TOPIX先物 6月限 25437( 23407)
日経225ミニ 4月限 18974( 16474)
5月限 156( 156)
6月限 276009( 276009)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16212( 15183)
9月限 78( 78)
TOPIX先物 6月限 40875( 40674)
日経225ミニ 4月限 10744( 10244)
5月限 213( 213)
6月限 213463( 213463)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2196( 1539)
TOPIX先物 6月限 1877( 1877)
日経225ミニ 6月限 7397( 7397)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3667( 3213)
TOPIX先物 6月限 8457( 5653)
日経225ミニ 4月限 28( 28)
6月限 6914( 6836)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3076( 2021)
TOPIX先物 6月限 15542( 8666)
日経225ミニ 4月限 93( 93)
5月限 8( 8)
6月限 12829( 12829)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5376( 4751)
TOPIX先物 6月限 16242( 9060)
日経225ミニ 6月限 16537( 16495)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13840( 13389)
9月限 8( 7)
TOPIX先物 6月限 22425( 20286)
日経225ミニ 4月限 9613( 9559)
5月限 15( 0)
6月限 89431( 87516)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2553( 1400)
TOPIX先物 6月限 783( 731)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 99( 0)
TOPIX先物 6月限 8022( 3566)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1999( 1957)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 4804( 4804)
日経225ミニ 4月限 265( 265)
5月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22537( 20040)
9月限 640( 20)
TOPIX先物 6月限 25437( 23407)
日経225ミニ 4月限 18974( 16474)
5月限 156( 156)
6月限 276009( 276009)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16212( 15183)
9月限 78( 78)
TOPIX先物 6月限 40875( 40674)
日経225ミニ 4月限 10744( 10244)
5月限 213( 213)
6月限 213463( 213463)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2196( 1539)
TOPIX先物 6月限 1877( 1877)
日経225ミニ 6月限 7397( 7397)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3667( 3213)
TOPIX先物 6月限 8457( 5653)
日経225ミニ 4月限 28( 28)
6月限 6914( 6836)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3076( 2021)
TOPIX先物 6月限 15542( 8666)
日経225ミニ 4月限 93( 93)
5月限 8( 8)
6月限 12829( 12829)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5376( 4751)
TOPIX先物 6月限 16242( 9060)
日経225ミニ 6月限 16537( 16495)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13840( 13389)
9月限 8( 7)
TOPIX先物 6月限 22425( 20286)
日経225ミニ 4月限 9613( 9559)
5月限 15( 0)
6月限 89431( 87516)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2553( 1400)
TOPIX先物 6月限 783( 731)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 99( 0)
TOPIX先物 6月限 8022( 3566)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1999( 1957)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 4804( 4804)
日経225ミニ 4月限 265( 265)
5月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース