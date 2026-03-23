　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 220(　 220)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　55(　　35)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
ゴールドマン証券　　　　　　　　15(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　13(　　13)


◯5万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 141(　 141)
シティグループ証券　　　　　　 122(　 122)
JPモルガン証券　　　　　　　　　70(　　70)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　35(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　13(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)


◯5万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース