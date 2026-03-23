「日経225オプション」4月限プット手口情報（23日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
楽天証券 10( 8)
SBI証券 8( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 220( 220)
SBI証券 55( 35)
BNPパリバ証券 27( 27)
野村証券 25( 25)
ゴールドマン証券 15( 15)
楽天証券 13( 11)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
JPモルガン証券 13( 13)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 141( 141)
シティグループ証券 122( 122)
JPモルガン証券 70( 70)
SBI証券 35( 17)
BNPパリバ証券 13( 13)
楽天証券 12( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
楽天証券 10( 8)
SBI証券 8( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 220( 220)
SBI証券 55( 35)
BNPパリバ証券 27( 27)
野村証券 25( 25)
ゴールドマン証券 15( 15)
楽天証券 13( 11)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
JPモルガン証券 13( 13)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 141( 141)
シティグループ証券 122( 122)
JPモルガン証券 70( 70)
SBI証券 35( 17)
BNPパリバ証券 13( 13)
楽天証券 12( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース