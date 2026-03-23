「日経225オプション」4月限プット手口情報（23日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
楽天証券 22( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
JPモルガン証券 496( 0)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 32( 32)
ABNクリアリン証券 25( 25)
HSBC証券 15( 15)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 220( 220)
BNPパリバ証券 118( 118)
インタラクティブ証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ゴールドマン証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
楽天証券 14( 8)
SBI証券 13( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
シティグループ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
JPモルガン証券 996( 0)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
UBS証券 120( 0)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
UBS証券 10( 10)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 500( 0)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
楽天証券 22( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
JPモルガン証券 496( 0)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 32( 32)
ABNクリアリン証券 25( 25)
HSBC証券 15( 15)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 220( 220)
BNPパリバ証券 118( 118)
インタラクティブ証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ゴールドマン証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
楽天証券 14( 8)
SBI証券 13( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
シティグループ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
JPモルガン証券 996( 0)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
UBS証券 120( 0)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
UBS証券 10( 10)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 500( 0)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース