　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　33(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース