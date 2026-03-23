「日経225オプション」4月限コール手口情報（23日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 19( 13)
松井証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 33( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 6( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 19( 13)
松井証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 33( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 6( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース