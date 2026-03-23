　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　17(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　55(　　55)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース