「日経225オプション」4月限コール手口情報（23日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
JPモルガン証券 5( 5)
SBI証券 9( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
BNPパリバ証券 16( 16)
HSBC証券 15( 15)
安藤証券 8( 8)
SBI証券 18( 8)
楽天証券 17( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
HSBC証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
JPモルガン証券 5( 5)
SBI証券 9( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
BNPパリバ証券 16( 16)
HSBC証券 15( 15)
安藤証券 8( 8)
SBI証券 18( 8)
楽天証券 17( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
HSBC証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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