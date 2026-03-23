大阪・関西万博のアフリカンダイニング、アメ村に復活 毎日生演奏、週末はアフロビーツで踊れる
昨年の大阪・関西万博で人気だった「アフリカンダイニングホールPANAF’」が、あす24日から大阪・心斎橋ビッグステップ7Fに「PANAF’ African Restaurant & Club」として常設出店される。
【画像】万博の感動再び…「PANAF’ African Restaurant & Club」の内部＆料理
アフリカの多彩な料理や音楽、文化などが楽しめ、万博で連日行列ができた「PANAF’」の音響・照明・厨房機器を再利用（リユース）し、万博パビリオン級「130坪・天井高」を満たす心斎橋ビッグステップに移設。
「五感で感じる、モダン・アフリカの鼓動」をコンセプトに、広大なアフリカを感じられるオリジナルメニューやドリンクや、アフリカンミュージシャンによるジャンベ（太鼓）やバラフォン（木琴）の生演奏が毎日楽しめ、週末にはアフロビーツで踊れるナイトクラブのように盛り上がる。
■モダン・アフリカンメニューの例
PANAF’の看板メニュー「マフェ」
西アフリカの国々で愛されるピーナツバターが入ったビーフシチュー
「ニャマチョマ」
東アフリカのバーベキュースタイルで提供するビーフステーキ
「チェブジェン」（要予約）
魚と野菜をスパイスで炊き上げたセネガルの伝統的な炊き込みご飯
ユネスコ無形文化遺産に登録され、祝い事や家族・仲間が集まる場では欠かせない
ドリンクは、万博でも話題になったオリジナルクラフトビール「エチオピアコーヒーポーター」「マダガスカルバニラエール」に加え、新たなラインアップの「エジプトレモングラスゴールデンエール」が登場予定。
■「PANAF’African Restaurant& Club」店舗概要
場所：心斎橋ビッグステップ7F
座席数：200席（テラス席含む）
営業時間：11:00〜23:00 ※金・土曜のみClub営業：23:00〜Last
【画像】万博の感動再び…「PANAF’ African Restaurant & Club」の内部＆料理
アフリカの多彩な料理や音楽、文化などが楽しめ、万博で連日行列ができた「PANAF’」の音響・照明・厨房機器を再利用（リユース）し、万博パビリオン級「130坪・天井高」を満たす心斎橋ビッグステップに移設。
■モダン・アフリカンメニューの例
PANAF’の看板メニュー「マフェ」
西アフリカの国々で愛されるピーナツバターが入ったビーフシチュー
「ニャマチョマ」
東アフリカのバーベキュースタイルで提供するビーフステーキ
「チェブジェン」（要予約）
魚と野菜をスパイスで炊き上げたセネガルの伝統的な炊き込みご飯
ユネスコ無形文化遺産に登録され、祝い事や家族・仲間が集まる場では欠かせない
ドリンクは、万博でも話題になったオリジナルクラフトビール「エチオピアコーヒーポーター」「マダガスカルバニラエール」に加え、新たなラインアップの「エジプトレモングラスゴールデンエール」が登場予定。
■「PANAF’African Restaurant& Club」店舗概要
場所：心斎橋ビッグステップ7F
座席数：200席（テラス席含む）
営業時間：11:00〜23:00 ※金・土曜のみClub営業：23:00〜Last