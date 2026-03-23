中島史恵57歳＆梶原真弓59歳、ミニスカで抜群プロポーション全開！ 眩しい笑顔でも魅了
タレント・中島史恵が、23日にInstagramを更新。梶原真弓との姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では、「三連休のFOOMYSでは、私達のDJ師匠はじめお誕生日を迎えるバースデーBOY のお客様もいらして下さり、皆さんと楽しくお祝いさせて頂けましたぁ」とつづり、自身がプロディースしているディスコ「FOOMYS」での姿を披露。梶原とミニスカート姿で魅せた。ファンからは多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では、「三連休のFOOMYSでは、私達のDJ師匠はじめお誕生日を迎えるバースデーBOY のお客様もいらして下さり、皆さんと楽しくお祝いさせて頂けましたぁ」とつづり、自身がプロディースしているディスコ「FOOMYS」での姿を披露。梶原とミニスカート姿で魅せた。ファンからは多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）