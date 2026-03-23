“令和最強のメリハリボディ”グラドル、お風呂でのサービスショットが「美しすぎる」「スタイル抜群」
"令和最強のメリハリボディ"と呼ばれ、俳優業や各誌グラビアで活躍中の澄田綾乃が、23日までにInstagramを更新。近影を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】"令和最強のメリハリボディ"グラドルが「スタイル抜群」 大胆な"グラビア姿"も（24枚）
普段からグラビアのオフショットや、美しさあふれる近影を投稿している澄田。今回は「#sabra vol.4が公開されてるよ〜 ミリタリータンクトップを切り裂いた衣装どうかな？？ チェックしてねん」とお風呂での衣装姿を披露。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」などのコメントが寄せられた。
澄田は1999年2月26日生まれ、山口県出身の26歳。オスカープロモーション所属。ドラマ『不適切にもほどがある！』（2024）などにも出演し話題を呼んだ。
引用：「澄田綾乃」Instagram（＠nonnon112620）、X（@AYANO_SUMIDA9）、TikTok（@cocomoka0226）
【写真】"令和最強のメリハリボディ"グラドルが「スタイル抜群」 大胆な"グラビア姿"も（24枚）
普段からグラビアのオフショットや、美しさあふれる近影を投稿している澄田。今回は「#sabra vol.4が公開されてるよ〜 ミリタリータンクトップを切り裂いた衣装どうかな？？ チェックしてねん」とお風呂での衣装姿を披露。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」などのコメントが寄せられた。
澄田は1999年2月26日生まれ、山口県出身の26歳。オスカープロモーション所属。ドラマ『不適切にもほどがある！』（2024）などにも出演し話題を呼んだ。
引用：「澄田綾乃」Instagram（＠nonnon112620）、X（@AYANO_SUMIDA9）、TikTok（@cocomoka0226）