「妻の扶養に入ってる」50歳ピン芸人の告白に驚き
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#354が22日放送。今回の#354では、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送した。
【写真】妻の扶養に入るピン芸人50歳
アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場した。企画冒頭では、アドバイザーたちの顔ぶれにノブが「もっと家庭のイメージがあるハライチの澤部とか、アルコ＆ピースの平子さんとかなら分かるけど…」と困惑したものの、青山は「籍入れてるんで、僕らが正義」と豪語した。
一方、昨年15歳年下の元ワタナベエンターテインメント社員の女性と結婚した、50歳の野田ちゃんは、自ら家事もこなし夫婦円満だと明かし、番組で見せる下世話なキャラクターとの違いに千鳥も「意外」と驚く。そんな野田ちゃんは続けて、「妻の扶養に入ってますんで」と告白し、さらにスタジオ一同を驚かせた。
『チャンスの時間』#3548はABEMAにて無料配信中。
【写真】妻の扶養に入るピン芸人50歳
アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場した。企画冒頭では、アドバイザーたちの顔ぶれにノブが「もっと家庭のイメージがあるハライチの澤部とか、アルコ＆ピースの平子さんとかなら分かるけど…」と困惑したものの、青山は「籍入れてるんで、僕らが正義」と豪語した。
一方、昨年15歳年下の元ワタナベエンターテインメント社員の女性と結婚した、50歳の野田ちゃんは、自ら家事もこなし夫婦円満だと明かし、番組で見せる下世話なキャラクターとの違いに千鳥も「意外」と驚く。そんな野田ちゃんは続けて、「妻の扶養に入ってますんで」と告白し、さらにスタジオ一同を驚かせた。
『チャンスの時間』#3548はABEMAにて無料配信中。