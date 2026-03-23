山崎育三郎、“ジュークボックス”テーマにしたアルバム発売決定 8月からは全国ツアーも！
山崎育三郎がニューアルバム『19BOX 〜STAR MAN〜』を7月にリリースし、8月から全国ツアーを開催することが決定した。
【写真】山崎育三郎、インタビュー撮りおろしショット
常に自分にしかできないエンターテインメントを追い続ける山崎育三郎が、新たにジュークボックス（19BOX）をテーマにしたアルバム『19BOX 〜STAR MAN〜』を7月リリースする。自分の人生・経験・音楽を宝石のように閉じ込めた音楽の「箱」。その箱を開けるたびに、歌と物語が解き放たれる――それが19BOXだ。時代を彩った名曲と、未来へ紡ぐオリジナル楽曲が物語を紡ぐアルバムとなっている。
また、そのアルバムを引っ提げた全国ツアーが8月より開催される。前半は〜STAR MAN〜という男の物語をステージで表現し、後半は“山崎育三郎といえば”を揃えた王道の楽曲で構成。はじめてライブに来る人も存分に楽しめる内容となっている。
山崎は「この度、NEW ALBUM『19BOX 〜STAR MAN〜』をリリースし、全国ツアーを開催することが決定しました。“19BOX”は、僕の人生、経験、そして音楽を詰め込んだ“音楽の箱”です。箱を開けるたびに、歌が物語として広がっていく。そんな想いから生まれた作品です。時代を彩ってきた名曲と、未来へつながるオリジナル楽曲。そのすべてを、一つの物語として届けます。1幕は、“STAR MAN”という男の人生を描くミュージカル。2幕は、“山崎育三郎といえば”を詰め込んだ、誰も置いていかないスペシャルライブ。この“19BOX”を持って、全国の皆さんに会いに行けることを楽しみにしています。ぜひ会場で、この箱が開く瞬間を一緒に体感してください」とコメントを寄せた。
山崎育三郎ニューアルバム『19BOX 〜 STAR MAN 〜』は、7月リリース予定。
◆山崎育三郎 LIVE TOUR 2026『19BOX〜STAR MAN〜』スケジュール◆
8月22日、23日【埼玉】三郷市文化会館 大ホール
9月4日、5日【大阪】SkyシアターMBS
9月12日【岡山】倉敷市民会館
9月13日【兵庫】神戸国際会館 こくさいホール
9月21日【富山】砺波市文化会館
9月22日【長野】ホクト文化ホール
9月26日【山形】シェルターなんようホール
9月27日【福島】いわき芸術文化交流館アリオス
10月2日【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
10月4日【静岡】静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
10月9日【北海道】カナモトホール（札幌市民ホール）
10月11日【宮城】東京エレクトロンホール宮城
10月17日【福岡】福岡市民ホール 大ホール
10月18日【大分】iichikoグランシアタ
10月23日【東京】東京国際フォーラム ホールA
【写真】山崎育三郎、インタビュー撮りおろしショット
常に自分にしかできないエンターテインメントを追い続ける山崎育三郎が、新たにジュークボックス（19BOX）をテーマにしたアルバム『19BOX 〜STAR MAN〜』を7月リリースする。自分の人生・経験・音楽を宝石のように閉じ込めた音楽の「箱」。その箱を開けるたびに、歌と物語が解き放たれる――それが19BOXだ。時代を彩った名曲と、未来へ紡ぐオリジナル楽曲が物語を紡ぐアルバムとなっている。
山崎は「この度、NEW ALBUM『19BOX 〜STAR MAN〜』をリリースし、全国ツアーを開催することが決定しました。“19BOX”は、僕の人生、経験、そして音楽を詰め込んだ“音楽の箱”です。箱を開けるたびに、歌が物語として広がっていく。そんな想いから生まれた作品です。時代を彩ってきた名曲と、未来へつながるオリジナル楽曲。そのすべてを、一つの物語として届けます。1幕は、“STAR MAN”という男の人生を描くミュージカル。2幕は、“山崎育三郎といえば”を詰め込んだ、誰も置いていかないスペシャルライブ。この“19BOX”を持って、全国の皆さんに会いに行けることを楽しみにしています。ぜひ会場で、この箱が開く瞬間を一緒に体感してください」とコメントを寄せた。
山崎育三郎ニューアルバム『19BOX 〜 STAR MAN 〜』は、7月リリース予定。
◆山崎育三郎 LIVE TOUR 2026『19BOX〜STAR MAN〜』スケジュール◆
8月22日、23日【埼玉】三郷市文化会館 大ホール
9月4日、5日【大阪】SkyシアターMBS
9月12日【岡山】倉敷市民会館
9月13日【兵庫】神戸国際会館 こくさいホール
9月21日【富山】砺波市文化会館
9月22日【長野】ホクト文化ホール
9月26日【山形】シェルターなんようホール
9月27日【福島】いわき芸術文化交流館アリオス
10月2日【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
10月4日【静岡】静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
10月9日【北海道】カナモトホール（札幌市民ホール）
10月11日【宮城】東京エレクトロンホール宮城
10月17日【福岡】福岡市民ホール 大ホール
10月18日【大分】iichikoグランシアタ
10月23日【東京】東京国際フォーラム ホールA