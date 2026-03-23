「悪口がLINEニュースで届く」オズワルド伊藤、イワクラと破局後の状況に困惑
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#354が22日放送。今回の#354では、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送した。
【写真】オズワルド伊藤・蛙亭イワクラ、“カフェデート”にファンほっこり
アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場した。企画冒頭では、アドバイザーたちの顔ぶれにノブが「もっと家庭のイメージがあるハライチの澤部とか、アルコ＆ピースの平子さんとかなら分かるけど…」と困惑したものの、青山は「籍入れてるんで、僕らが正義」と豪語した。
スタジオには相談者としてお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が登場。以前交際していた蛙亭のイワクラとの破局が話題となった伊藤に対し、ノブは「こんなに別れた後の話が、お互いメディアに載る2人珍しい」「イワクラも結構言ってるよね」と話を振る。
すると伊藤は「直接言われるより、俺の悪口がLINEニュースで届く方が嫌」と、破局報道後のリアルな困惑を明かし、スタジオの笑いを誘った。そして、「今の生活では結婚は難しい」「どこまで我を貫いていいのか分からない」という伊藤の切実な悩みに対し、ロングサイズ伊藤は「男と女は抱いていれば全部解決する」と、際どい持論を展開。伊藤が「これをLINEニュースで届けるわけにはいかない」と慌てて制止する場面も。また、2人目の相談者としてピン芸人・お見送り芸人しんいちも登場するが、既婚芸人たちからの愛のスパルタ説教は果たして彼らの心に響くのか…！？ 『チャンスの時間』#354はABEMAにて無料配信中。
【写真】オズワルド伊藤・蛙亭イワクラ、“カフェデート”にファンほっこり
アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場した。企画冒頭では、アドバイザーたちの顔ぶれにノブが「もっと家庭のイメージがあるハライチの澤部とか、アルコ＆ピースの平子さんとかなら分かるけど…」と困惑したものの、青山は「籍入れてるんで、僕らが正義」と豪語した。
すると伊藤は「直接言われるより、俺の悪口がLINEニュースで届く方が嫌」と、破局報道後のリアルな困惑を明かし、スタジオの笑いを誘った。そして、「今の生活では結婚は難しい」「どこまで我を貫いていいのか分からない」という伊藤の切実な悩みに対し、ロングサイズ伊藤は「男と女は抱いていれば全部解決する」と、際どい持論を展開。伊藤が「これをLINEニュースで届けるわけにはいかない」と慌てて制止する場面も。また、2人目の相談者としてピン芸人・お見送り芸人しんいちも登場するが、既婚芸人たちからの愛のスパルタ説教は果たして彼らの心に響くのか…！？ 『チャンスの時間』#354はABEMAにて無料配信中。