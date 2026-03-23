春の陽気となった三連休とは打って変わって、23日の石川県内はくもり空が広がりました。



待ち遠しい春のお花見シーズン。

気になる桜の開花状況は…。



日中、くもり空が広がった23日の石川県内。

季節も移りはじめ‥

■山下実々 記者：

「こちらでは早咲きの桜が咲いています。綺麗なピンク色に染まっています」



約130品種、900本の桜が植えられている白山市の樹木公園では、早咲きの品種が五分咲きまで開花していました。





■訪れた人：「こんな早くに咲くんだなときれいですね」「満開をまたもう一回見に来たいです」これから気温が高くなれば、桜の開花への期待が高まりますが。■山下実々 記者：「こちらソメイヨシノです。よーく見てみるとつぼみは膨らみ始めていますが開花はまだ先のようです」園内のソメイヨシノはほとんどがまだつぼみの状態。

ウェザーニューズによると石川県内の開花予想は兼六園では今月30日でそこから5日ほどで満開に…。

金沢市の卯辰山公園や小松市の木場潟公園などでは４月の第１週になる見込みです。



一方で、この時期に気になるのはこちらも。



■県林業試験場・鈴木修治 場長：

「最初の予測通りでやや多めに飛散している」



県内ではスギ花粉がピークに差し掛かっています。

「これからピークがくるのであれば、3月の下旬に向かって、だんだん減っていくのかなと思います」



月末には、収束が見込めそうということですが、症状の出やすい人は、引き続きの対策が欠かせません。

待ち遠しい春のお花見シーズン。

花粉にも気を付けながら本格的な春の訪れを待ちたいものです。