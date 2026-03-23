3月27日から任期がスタートする石川県の山野 新知事。

30日の臨時議会を前に新しい副知事の人事案を打ち出しました。



新たに副知事に起用する方向で調整しているのが現在教育長を務める酒井雅洋氏60歳です。

酒井氏は能登町出身で県民文化スポーツ部長や商工労働部長を経たあと去年4月に教育長に就任しました。



馳知事を1期4年にわたり支えた徳田博副知事は今月末の任期満了を持って交代。「県政刷新」のイメージを打ち出す狙いとみられています。





県議会にとっても最大の関心事と言える副知事の人事案。最大会派、自民党の重鎮は山野新知事に意見を伝えていたと明かします。自民党・福村章県議：(Q山野さんと会いましたか？)「正直いいまして一度お会いさせていただきました」「県政の運営、あるいは人事その他で率直にご意見は申し上げて、お聞きするところはよく聞かせていただきました」「新しい知事の出足大事なことは県政をスムーズに進めていくその第一歩が“副知事”」「外から副知事をもってくるつもりはありません、と明確に言ったので、それは私どもも大変賛成するところでありまして大変結構なことですねと」「まずは庁内の職員の皆さんうまくまとめて掌握できる方議会ともスムーズに連絡、知事との仲をとりもてる方」「そういう方を選ばれることが知事の出足第一歩として最も大事なことではありませんかということは申し上げておきました」山野新知事は今後、県議会の各会派と調整に入り、今月30日に開かれる県議会の臨時会で副知事の人事を提案する見通しです。