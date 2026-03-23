せいや、漫才中に大ハプニング「自分がツッコミじゃなくてよかった」
お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが22日にInstagramを更新。漫才中にぼっ発したというハプニングを写真で報告すると、ファンから「最高」「可愛い笑」といった反響が寄せられた。
【写真】霜降り明星・せいや、漫才中の大ハプニング
せいやが投稿したのはなんばグランド花月の控室で撮影されたオフショット。写真には、衣装のズボンの破れて下着があらわになった様子が収められている。投稿の中でせいやは「衣装破けて後半この状態で漫才してた」と明かし「ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」とコメントしている。
彼の投稿にファンからは「最高」「しんちゃんみたいで可愛い笑」「セクシーショット」などの声が集まっている。
■せいや（霜降り明星）
1992年9月13日生まれ。大阪府出身。吉本興業所属。相方・粗品とお笑いコンビ「霜降り明星」を2013年1月に結成。『M-1グランプリ2018』で優勝を果たした。
引用：「せいや（霜降り明星）」インスタグラム（@seiya_shimofuri）
【写真】霜降り明星・せいや、漫才中の大ハプニング
せいやが投稿したのはなんばグランド花月の控室で撮影されたオフショット。写真には、衣装のズボンの破れて下着があらわになった様子が収められている。投稿の中でせいやは「衣装破けて後半この状態で漫才してた」と明かし「ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」とコメントしている。
■せいや（霜降り明星）
1992年9月13日生まれ。大阪府出身。吉本興業所属。相方・粗品とお笑いコンビ「霜降り明星」を2013年1月に結成。『M-1グランプリ2018』で優勝を果たした。
引用：「せいや（霜降り明星）」インスタグラム（@seiya_shimofuri）