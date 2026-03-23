宇垣美里、美しい背中あらわウエディングドレス姿に反響「背中綺麗」「エレガント」
フリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーのInstagramが22日にオフショットを公開。ウエディングドレス姿を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【別カット】美背中あらわのバックショットも
インスタグラムに投稿されたのは、19日に東京・表参道 TERRACEで開催された「NEEDS by T＆G WEDDING」新ブランド発表会のオフショット。複数公開されている写真には、ウエディングドレス姿で佇む宇垣の笑顔やバックショット、全身ショットなどが収められている。
この投稿にファンからは「背中綺麗」「エレガント」「ため息しか出ないです…」などの声が集まっている。
■宇垣美里（うがき みさと）
1991年4月16日生まれ。兵庫県出身。2014年4月にTBSに入社しアナウンサーとして多数の番組に出演。2019年3月にTBSを退社。以降、フリーアナウンサー、タレント、女優として活躍中。
引用：「宇垣美里」Instagram（@ugakimisato.mg）
【別カット】美背中あらわのバックショットも
インスタグラムに投稿されたのは、19日に東京・表参道 TERRACEで開催された「NEEDS by T＆G WEDDING」新ブランド発表会のオフショット。複数公開されている写真には、ウエディングドレス姿で佇む宇垣の笑顔やバックショット、全身ショットなどが収められている。
■宇垣美里（うがき みさと）
1991年4月16日生まれ。兵庫県出身。2014年4月にTBSに入社しアナウンサーとして多数の番組に出演。2019年3月にTBSを退社。以降、フリーアナウンサー、タレント、女優として活躍中。
引用：「宇垣美里」Instagram（@ugakimisato.mg）